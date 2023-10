Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Dressurturnier (CDI3*) vom 5. bis 8. Oktober in Troisdorf

Grand Prix

1. Isabell Werth (Rheinberg) mit Superb 2; 72,978 Prozent

2. Anabel Balkenhol (Rosendahl) mit High Five FRH; 71,435

3. Juliette Ramel (SWE) mit Gideon K.H.; 70,000

Grand Prix Special

1. Anabel Balkenhol (Rosendahl) mit High Five FRH; 71,957

2. Antònio Do Vale (POR) mit Fine Fellow H; 69,936

3. Juliette Ramel (SWE) mit Gideon K.H.; 69,426

Grand Prix U25

1. Ekatarina Dubrovina (ARM) mit De Vivo; 65,308

2. Emma Caecilia Lienert (Mülheim a.d.R.) mit Dutchman 52; 64,128

3. Cecilia Bergàkra (SWE) mit My Friend; 62,436

Grand Prix Kür U25

1. Ekatarina Dubrovina (ARM) mit De Vivo; 70,705

2. Emma Caecilia Lienert (Mülheim a.d.R.) mit Dutchman 52; 69,385

3. Cecilia Bergàkra (SWE) mit My Friend; 68,030

Young Rider Team Test

1. Chiel Van Bedaf (NED) mit Key-West Texel; 70,088

2. Laura Elisabeth Kjaer Rohmann (DEN) mit Zugar Ray; 69,353

3. Amanda Lindholm (SWE) mit Tiramisu; 68,971

…

12. Lena Rex (Worms) mit Diamond Donaldo D; 57,118

Young Rider Individual

1. Chiel Van Bedaf (NED) mit Key-West Texel; 70,196

2. Siri Ehrnrooth (SWE) mit Black Sense E; 68,775

3. Laura Elisabeth Kjaer Rohmann (DEN) mit Zugar Ray; 68,431

…

8. Laura Franzisca Riegel (Bonn) mit Caty OLD; 66,422

Young Rider Kür

1. Amanda Lindholm (SWE) mit Tiramisu; 73,350

2. Chiel Van Bedaf (NED) mit Key-West Texel; 72,658

3. Laura Franzisca Riegel (Bonn) mit Caty OLD; 72,233

Junioren Team Test

1. Pauline Kesting (Krefeld) mit Fifth Avenue 13; 68,212

2. Theresa Rosenkilde (DEN) mit Blue Hors Zwobber; 68,091

3. Eline Van Praet (BEL) mit Diamina La Crus; 66,606

Junioren Individual

1. Pauline Kesting (Krefeld) mit Fifth Avenue 13; 71,667

2. Theresa Rosenkilde (DEN) mit Blue Hors Zwobber; 69,608

3. Max Van Durme (BEL) mit Imke Niki V.S.; 67,941

Junioren Kür

1. Theresa Rosenkilde (DEN) mit Blue Hors Zwobber; 71,785

2. Eline Van Praet (BEL) mit Diamina La Crus; 68,800

3. Skye Plasman (NED) mit Karaat; 67,860

…

7. Pauline Kesting (Krefeld) mit Fifth Avenue 13; 65,750

Pony Team Test

1. Maximilia Osterhoff (Herten) mit Mr. Handsme 4; 71,762

2. Hanna Sofie Clauberg (Ennepetal) mit Dacapo B 4; 71,571

3. Mia Steinbusch (Herzogenraht) mit NK Cyrill; 70,571

Pony Individual

1. Maximilia Osterhoff (Herten) mit Mr. Handsme 4; 70,315

2. Pauline Kesting (Krefeld) mit Praest’s Cameo; 70,045

3. Jil Kögler (Bad Nauheim) mit Kastanienhof Crimson Gold 2; 69,640

Pony Kür

1. Agata Zakhrabekowa (AZE) mit Rm Golden Showman; 74,980

2. Sissi Gijsen (NED) mit New Star 8; 73,175

3. Mia Steinbusch (Herzogenraht) mit NK Cyrill; 72,850

Chilrdren Team Test

1. Féline Verreet (BEL) mit Livaiah Diar; 78,825

2. Victoria Winkmann (Kerken) mit Black or White Bordeaux OLD; 71,650

3. Britt Kikkert-van der Linde (NED) Mid Night Texel; 70,750

Children Individual

1. Victoria Winkmann (Kerken) mit Black or White Bordeaux OLD; 68,917

2. Britt Kikkert-van der Linde (NED) Mid Night Texel; 67,607

3. Féline Verreet (BEL) mit Livaiah Diar; 61,533 Weitere Informationen unter www.pferdesportzentrum-hausrott.com Internationales Weltcup-Springturnier (CSI-W4*) vom 5. bis 8. Oktober in Tetouan/MAR

Großer Preis

1. Emanuele Gaudiano (ITA) mit Nikolaj de Music; 0/0/39,33

2. Cyril Cools (BEL) mit Milton Z; 0/0/41,15

3. Andre Thieme (Plau am See) mit Conacco; 0/0/41,41 Weitere Informationen unter: www.mrt.ma Internationales Springturnier (CSI5*) vom 4. bis 8. Oktober in Coapexpan/MEX

Großer Preis

1. Manuel Gonzalez Dufrane (MEX) mit Hortensia van de Leeuwerk; 0/0/40,02

2. Jordan Coyle (IRL) mit For Gold; 0/4/39,92

3. Santiago Lambre (BRA) mit Chacco Blue II 0/4/39,98

…

11. Richard Vogel (Marburg) mit Cepano Baloubet; 8/79,22 Weitere Informationen unter: www.clubhipicocoapexan.com Internationales Spring- und Dressurturnier (CSI3*/CDI3*) vom 4. bis 8. Oktober in Wiener Neustadt/AUT

Großer Preis (Riders Tour) 1. Hans Dieter Dreher (Eimeldingen) mit Vestmalle des Cotis; 0/0/34,67

2. Jur Vrieling (NED) mit Griffin van de Heffinck; 0/0/35,94

3. Sophie Hinners (Pfungstadt) mit Thelma Hastak; 0/0/36,60

Grand Prix

1. Laura Strobel (Cappeln) mit Valparaiso; 72,022 Prozent

2. Jacqueline Toniutti (AUT) mit Stradivari; 69,565

3. Nathalie Wahlund (ITA) mit Cerano Gold; 69,500

Grand Prix Kür

1. Laura Strobel (Cappeln) mit Valparaiso; 77,590

2. Jacqueline Toniutti (AUT) mit Stradivari; 74,090

3. Bettina Kendlbacher (AUT) Broadmoars Don Anfredo Awo; 72,415

Grand Prix

1. Max Wadenspanner (Moosburg) mit Zardetto M; 70,369

2. Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit Forsazza de Malleret; 69,761

3. Martin Hauptmann (AUT) mit Don Frederico’s Wolkentaenzer; 65,326

Grand Prix Special

1. Max Wadenspanner (Moosburg) mit Zardetto M; 72,575

2. Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit Forsazza de Malleret; 68,596

3. Martin Hauptmann (AUT) mit Don Frederico’s Wolkentaenzer; 63,510 Weitere Informationen unter: https://csi-apropospferd.at/ Internationales Offizielles Vielseitigkeitsturnier (CCIO4*-NC-L) vom 4. bis 8. Oktober in Boekelo/NED

Einzel

1. Nicolas Touzaint (FRA) mit Diabolo Menthe; 25,4 (Dressur 25,4/Gelände 0/Springen 0)

2. Lara De Liedekerke-Meier (BEL) mit Ducati d’Arville; 28,6 (26,6/0/2)

3. Rosalind Canter (GBR) mit MHS Seventeen; 28,6 (28,6/0/0)

…

12. Christoph Wahler (Bad Bevensen) mit D’Accord FRH; 35,5 (31,5/0/4)

Team

1. Frankreich 97,8 Punkte

2. Großbritannien; 111,2

3. Belgien; 129,0

…

12. Deutschland (Christoph Wahler (Bad Bevensen) mit D’Accord FRH, Nicolai Aldinger (Egestorf) mit Timmo, Julia Krajewski (Warendorf) mit Nickel 21, Anna Lena Schaaf (Voerde) mit Fairytale 39); 1072 Weitere Informationen unter: www.military-boekelo.nl Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S/2*-S/2*-L) vom 5. bis 8. Oktober in Saint Quentin/FRA

CCI3*-S

1. Arnaud Boiteau (FRA) mit Gadjo Tardonne; 26,7 (Dressur 26,7/Springen 0/Gelände 0)

2. Clara Cazeneuve (FRA) mit Dolce Gabana; 29,2 (29,2/0/0)

3. Regis Prud Hon (FRA) mit Tarastro; 31,5 (31,5/0/0)

…

35. Jana Lehmkuhl (Warendorf) mit Huckleberry; 70,5 (29,3/4/37,2)

CCI2*-S

1. Louis Oelkrug (Nürtingen) mit DSP Caruu; 27,8 (27,8/0/0)

2. Sandra Simon (Deutschland) mit Haskar del Chapulin; 29,3 (29,3/0/0)

3. Korntawat Samran (THA) mit Fiorano des Deux Lacs; 30,9 (30,9/0/0) Weitere Informationen unter: www.sqy-equitation.fr Weltmeisterschaft Junger Fahrpferde vom 5. bis 8. Oktober in Lamotte Beuvron/FRA

5jährige Pferde

Gold: Martin Fabrice (FRA); 15,30 (Dressur 7,5/Kombiniertes Hindernisfahren 7,8)

Silber: Lars Krüger (Grumbach) mit Valentino/Sächs.-Thür. Schweres Warmblut; 14,12 (7,42/6,7)

Bronze: Mario Gandolfo (SUI); 12,98 (5,58/7,4)

6jährige Pferde

Gold: Mario Gandolfo (SUI); 15,93 (7,43/8,5)

Silber: Lars Krüger (Grumbach) mit Salome/Sächs.-Thür. Schweres Warmblut; 14,80 (7,0/7,8)

Bronze: Sabrina Melotti (NED); 13,67 (6,57/7,10)

7jährige Pferde

Gold: Marie Schiltz (LUX); 14,53 (6,93/7,60)

Silber: Wilbrord van den Broek (NED); 12,46 (6,36/6,10)

Bronze: Agnes Paulovics (HUN); 12,31 (6,21/6,10)

…

6. Karl Luz (Filderstadt) mit Quebell/Deutsches Sportpferd; 11,49 (5,79/5,70) Weitere Informationen unter: www.ffe.com/parc-equestre