Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Weltcup-Spring- und Dressurturnier (CSI5*-W/CDI-W) vom 23. bis 26. November in Madrid/ESP

Weltcup bSpringen

1. Marcus Ehning (Borken) mit Coolio 42; 0/0/42,13

2. Ben Maher (GBR) mit Enjeu de Grisien; 0/0/42,38

3. Mariano Martinez Bastida (ESP) mit Belano vd Wijnhoeve Z; 0/0/43,06

Grand Prix de Dressage

1. Matthias Alexander Rath (Kronberg) mit Destacado FRH; 73,196 Prozent

2. Morgan Barbancon (FRA) mit Sir Donnerhall II OLD; 73,000

3. Jose Daniel Martin Dockx (ESP) mit Malagueno Lxxxiii; 72,522

Weltcup Kür

1. Jose Daniel Martin Dockx (ESP) mit Malagueno Lxxxiii; 80,870

2. Matthias Alexander Rath (Kronberg) mit Destacado FRH; 79,720

3. Beatriz Ferrer-Satal (ESP) mit Elegance; 78,425 Weitere Informationen unter: www.madridhorseweek.com Internationales Springturnier (CSI4*) vom 22. bis 26. November in Rouen/FRA

Großer Preis

1. Penelope Leprevost (FRA) mit Texas; 0/0/37,01

2. Jessica Burke (IRL) mit Express Trend; 0/0/39,49

3. Tim Gredley (GBR) mit Medoc de Toxandria; 0/0/41,41

…

10. Michael Jung (Horb) mit Fischer Duopower; 2/4/42,52 Weitere Informationen unter: www.equiseine.fr Internationales Springturnier (CSI3*) vom 22. bis 25. November in Riyadh/KSA

1. David Will (Marburg) mit Zaccorado Blue; 0/0/32,18

2. Abdullah Alsharbatly (KSA) mit Alamo; 0/0/32,53

3. Abdulrahman Alrajhi (KSA) mit Ventago; 0/0/33,19 Weitere Informationen unter: www.saef.gov.sa Internationales Jugend-Springturnier (CSIU25/J/P/Ch) vom 22. bis 26. November in Lichtenvoorde/NED

CSIU25

1. Tani Joosten (NED) mit Galdal Me; 0/0/42,39

2. Tzu-Yen Lin (TPE) mit Feeling Luckey; 0/0/47,94

3. Henning Athens (Hövelhof) mit Tenterhofs Cantuccini; 0/4/41,17

CSIJ

1. Victoria Schumacher (Coburg) mit Sam Vd Tojopehoeve Z; 0/0/28,07

2. Julia Ganowska (POL) mit Number One 28; 0/0/29,22

3. Amber Van Marle (NED) mit Kansas; 0/0/29,42

CSIP

1. Claudia Carroll (IRL) mit Attyrory Warrior; 0/0/28,22

2. Veera Salminen (FIN) mit Nero van de Bucxtale; 0/0/29,37

3. Maisie Allsop (GBR) mit Vaughann de Vuzit; 0/0/30,80

…

5. Lena-Marie Kraus (München) mit Voodstock de L’Astree; 0/4/32,92

CSICh

1. Ella Wolleswinkel (NED) mit Capone; 0/0/28,60

2. Helena Gola (POL) mit Carbonara Mk; 0/0/30,89

3. Joep Schaap (NED) mit Abbervail Diamant; 0/0/33,28

4. Laura Hertz-Eichenrode (Wedemark) mit Forever 158; 0/0/34,49 Weitere Informationen unter: www.jumpingdeachterhoek.nl