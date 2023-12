Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Nachwuchs-Dresurturnier "Aachen Youngstars" (CDIP, CDIJ, CDIY, CDIChA) vom 30. November bis 3. Dezember in Aachen

Junge Reiter Team

1. Emma Caecilia Lienert (Mühlheim a. d. Ruhr) mit Express; 71,667 Prozent

2. Theresa Nabbefeld (Lüdinghausen) mit Devalero; 70,294

3. Emma Elise Nielsen (Wiesbaden) mit Fazz vh Bloemenhof; 69,069

Junge Reiter Individuel

1. Emma Caecilia Lienert (Mühlheim a. d. Ruhr) mit Express; 72,647

2. Theresa Nabbefeld (Lüdinghausen) mit Devalero; 70,539

3. Mette Schön (Porta Westfalica) mit Maditah; 69,510

Junge Reiter Kür

1. Emma Caecilia Lienert (Mühlheim a. d. Ruhr) mit Express; 74,275

2. Laura Lausten (DEN) mit Fairy Tale; 73,992

3. Mette Schön (Porta Westfalica) mit Maditah; 73,667

Junior Team

1. Clara Paschertz (Cloppenburg) mit Danubio OLD; 71,111

2. Carolina Miesner (Scheeßel) mit Livy H; 70,555

3. Amber Hennes (BEL) mit Keukens Geens Allegro v/h Trichelhof; 70,354

Junior Individual

1. Isla Sully (GBR) mit Vagabond de Massa; 71,226

2. Anique Frans (NED) mit Jack Sparrow; 70,588

3. Johanne Kofod Jensen (DEN) mit Frida Gold 5; 70,294

…

5. Lilly Marie Collin (Düsseldorf) mit Famous K FRH; 69,510

Junior Kür

1. Isla Sully (GBR) mit Vagabond de Massa; 74,792

2. Katharina Zajic (AUT) mit Fidelio; 74,183

3. Carolina Miesner (Scheeßel) mit Livy H; 73,767

Pony Team

1. Lilliy Marie Collin (Düsseldorf) mit Cosmo Callidus NRW; 78,714

2. Julie Sofie Schmitz-Heinen (Wermelskirchen) mit Chilly Morning WE; 74,524

3. Sophie Van der Steen (AUT) mit His Royal Badness DK; 74,095

Pony Individual

1. Julie Sofie Schmitz-Heinen (Wermelskirchen) mit Chilly Morning WE; 75,270

2. Lilliy Marie Collin (Düsseldorf) mit Cosmo Callidus NRW; 75,270

3. Sophie Van der Steen (AUT) mit His Royal Badness DK; 73,829

Pony Kür

1. Lilliy Marie Collin (Düsseldorf) mit Cosmo Callidus NRW; 82,783

2. Julie Sofie Schmitz-Heinen (Wermelskirchen) mit Chilly Morning WE; 79,458

3. Mia Allegra Lohe (Düsseldorf) mit Tovdal’s Golden Future Imperial; 77,725

Children Team

1. Esmae Niessen (AUT) mit Dadona Diva; 75,750

1. Greta Louise Wagner (Vallendar) mit Fashion Rose; 75,750

3. Lynn Greven (Roetgen) mit Sergio; 74,450

Children Individual

1. Lynn Greven (Roetgen) mit Sergio; 77,834

2. Adrid Olafsdottir (NOR) mit Myrstads Alexandro; 75,648

3. Malina Schneider (SUI) mit Darjeeling; 74,329 Weitere Informationen unter www.aachenyoungstars.de Internationales Weltcup-Springturnier (CSI5*-W) vom 30. November bis 03. Dezember in La Coruna/ESP

Weltcup

1. Harry Charles (GBR) mit Sherlock; 0/0/44,92

2. Max Kühner (AUT) mit EIC Julius Caesar; 0/0/45,69

3. Armando Trapote (ESP) mit Tornado VS; 0/0/45,98

…

9. Christian Ahlmann (Marl) mit Mandato van de Neerheide; 0/4/43,26

Großer Preis

1. Julien Anquetin (FRA) mit Blood Diamond du Pont; 0/0/37,70

2. Jesus armendia Echeviarria (ESP) mit Callias; 0/0/38,36

3. Christian Ahlmann (Marl) mit Mandato van de Neerheide; 0/0/38,61 Weitere Informationen unter: www.csicasasnovas.com Internationales Spring- und Dressurturnier und Weltcup-Fahrturnier (CSI4*/CDI5*/CAI-W) vom 30. November bis 03. Dezember in Stockholm/SWE

Großer Preis

1. Petronella Andersson (SWE) mit Odina Van Klapscheut; 0/0/36,48

2. Harrie Smolders (NED) mit Deesse de Kerglenn; 0/0/36,68

3. Peder Fredricson (SWE) mit Hansson WL; 0/0/38,95

…

6. Philip Rüping (Mühlen) mit Casallco; 0/4/42,76

Grand Prix de Dressage

1. Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit TSF Dalera BB; 82,087 Porzent

2. Nanna Skodborg Merrald (DEN) mit Blue Hors Zepter; 80,000

3. Isabel Werth (Rheinberg) mit Emilio 107; 78,717

Grand Prix Kür

1. Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit TSF Dalera BB; 90,295

2. Nanna Skodborg Merrald (DEN) mit Blue Hors Zepter; 89,625

3. Isabel Werth (Rheinberg) mit Emilio 107; 87,320

Weltcup Fahren

1. Bram Chardon (NED)M 151,01

2. Michael Brauchle (Aalen); 160,29

3. Boyd Exell (AUS); 160,85 Weitere Informationen unter: www.horseshow.se Internationales Springturnier (CSI4*) vom 29. November bis 03. Dezember in Wellington, FL/USA

Großer Preis

1. Rene Dittmer (Stade) mit Corsica;0/0/42,32

2. Mckayla Lagmeier (USA) mit Jiselle NS; 0/0/44,5

3. Lutz Peter (USA) mit Hollerno; 0/0/44,77 Weitere Informationen unter: www.wellingtoninternational.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 29. November bis 03. Dezember in Valence/FRA

Großer Preis

1. Giulia Martinengo Marquet (ITA) mit Scuderia 1918 Calle Deluxe; 0/0/36,88

2. Robert Murphy (GBR) mit Catch-Me Van Berkenbroeck; 0/0/44,32

3. Sadri Fegaier (FRA) mit Manchester Van'T Paradijs; 0/4/37,56

…

7. Nicola Pohl (Marburg) mit Catz de Sulpice; 0/8/36,49 Weitere Informationen unter: www.equestrian-cup.com Internationales Dressurturnier (CDI3*/U25/Y/J/P) vom 30. November bis 03. Dezember in Kronenberg/NED

Grand Prix

1. Cathrine Laudrup-Dufour (DEN) mit Mount St. John Freestyle; 81,196 Prozent

2. Charlotte Fry (GBR) mit Lars van de Hoenderheide; 75,109

3. Marlies van Baalen (NED) mit Habibi DVB; 73,913

…

7. Fabienne Müller-Lütkemeier (Paderborn) mit Valesco 50; 70,761

Grand Prix Special

1. Cathrine Laudrup-Dufour (DEN) mit Mount St. John Freestyle; 81,404

2. Charlotte Fry (GBR) mit Lars van de Hoenderheide; 71,894

3. Corentin Pottier (FRA) mit Gotilas du Feuillard; 71,574

…

5. Fabienne Müller-Lütkemeier (Paderborn) mit Valesco 50; 71,043

Junge Reiter Team

1. Micky Schelstraete (NED) mit Donovan; 70,686

2. Wynja Eriksdotter Rubin (SWE) mit El Diablo; 70,539

3. Robin Heiden (NED) mit Gasmonkey; 69,706

…

8. Maja Schnakenberg (Dörverden) mit Brianna 9; 66,765

Junge Reiter Individual

1. Robin Heiden (NED) mit Gasmonkey; 70,882

2. Micky Schelstraete (NED) mit Donovan; 70,098

3. Wynja Eriksdotter Rubin (SWE) mit El Diablo; 70,539

4. Laura-Franziska Riegel (Bonn) mit Caty OLD; 69,363

Junge Reiter Kür

1. Maja Schnakenberg (Dörverden) mit Brianna 9; 75,350

2. Micky Schelstraete (NED) mit Donovan; 75,167

3. Robin Heiden (NED) mit Gasmonkey; 75,092

Junioren Team

1. Yasmin Westerink (NED) mit Amphitryon; 72,071

2. Alessa Marie Maass (Meerbusch) mit Fräulein Tausendschön; 71,465

3. Alessa Marie Maass (Meerbusch) mit Descolari; 70,303

Junioren Individual

1. Michella Skovsager (DEN) mit Blue Hors Zampalo; 73,039

2. Yasmin Westerink (NED) mit Amphitryon; 72,010

3. Kebie Raaijmakers (NED) mit Kevita; 71,569

4. Alessa Marie Maass (Meerbusch) mit Fräulein Tausendschön; 70,833

Junioren Kür

1. Alessa Marie Maass (Meerbusch) mit Fräulein Tausendschön; 78,417

2. Marie Sohler (Bad Endorf) mit Sir Max 4; 76,408

3. Michella Skovsager (DEN) mit Blue Hors Zampalo; 75,958

Pony Team

1. Feodora von Roeder (Frankfurt) mit Morgensterns Delicius; 73,762

2. Nora Feldmann (Darmstadt) mit Beauty W; 73,428

3. Sarah Meurer (Münster) mit Cosmo 102; 69,809

Pony Individual

1. Feodora von Roeder (Frankfurt) mit Morgensterns Delicius; 73,424

2. Nora Feldmann (Darmstadt) mit Beauty W; 73,378

3. Sarah Meurer (Münster) mit Cosmo 102; 71,982

Pony Kür

1. Feodora von Roeder (Frankfurt) mit Morgensterns Delicius; 76,717

2. Sissi Gijsen (NED) mit New Star 8; 75,983

3. Nora Feldmann (Darmstadt) mit Beauty W; 75,942 Weitere Informationen unter: www.peelbergen.eu