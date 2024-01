Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: „Partner Pferd“ mit Weltcup-Springen und Weltcup-Fahren (CSI5*-W/CAI-W) vom 17. bis 21. Januar in Leipzig



Weltcup Springen

1. Daniel Coyle (IRL) mit Legacy; 0/0/31,70

2. Martin Fuchs (SUI) mit Commissar Pezi; 0/0/32,13

3. Kevin Staut (SUI) mit Double Jeu d’Honvault; 0/0/33,78

…

9. Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen) mit Vestmalle des Cotis; 0/4/31,45 Goldener Sattel

1. Max Paschertz (Cloppenburg); 35,9 Punkte

2. Mick Haunhorst (Hagen a. T. W.); 34,5

3. Teresa Häsler (Chemnitz); 33,7

4. Magnus Schmidt (Naumburg); 32,6



Weltcup Fahren

1. Dries Degrieck (BEL); 161,14 Punkte

2. Bram Chardon (NED); 161,97

3. Koos de Ronde (NED); 175,58

…

6. Mareike Harm (Negernbötel); 178,58 Weitere Informationen unter www.engarde.de Internationales Springturnier (CSI3*) vom 16. bis 21. Januar in Wellington/USA



Großer Preis

1. Richard Vogel (Marburg) mit Cydello; 0/0/36,32

2. Nicola Philippaerts (BEL) mit Derby de Riverland; 0/0/37,69

3. Cathleen Driscoll (USA) mit Idalgo; 0/0/38,79 Weitere Informationen unter www.wellingtoninternational.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 16. bis 21. Januar in Oliva/ESP Großer Preis

1. Constant van Paesschen (BEL) mit Diaz du Thot; 0/0/40,90

2. Philipp Weishaupt (Hörstel) mit Coby 8; 0/0/41,09

3. Koen Vereecke (BEL) mit Lector Vd Bisschop; 0/0/41,52 Weitere Informationen unter: www.metoliva.com