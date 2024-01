Sharjah/ Vereinigte Arabische Emirate. Beim ersten Preis der Nationen des Jahres 2024 platzierte sich beim Internationalen Offiziellen Springreiterturnier (CSIO) der Vereinigten Arabischen Emirate eine deutsche Equipe an zweiter Stelle hinter der Auswahl der Emirate. Der mit 104.000 Euro dotierte Preis der Nationen des Internationalen Offiziellen Springreiterturniers (CSIO) der Vereinigten Arabischen Emirate endete in der Millionenstadt Shardjah mit dem Erfolg der Auswahl der Gastgeber in der Besetzung Omar Abdul Aziz Al Marzooqi auf dem Hengst Enjoy de la Mure, Abdullah Mohdi Al Marri auf dem Schimmel-Wallach McGregor, Ali Hamad Al Kirbi auf dem Wallach Jarlin de Torres und Abdullah Humaid Al Muhairi auf Chacolu ohne einen einzigen Abwurf und einer Prämie von 30.000 Euro, nur zwei Zeitfehlerpunkte standen auf der Anzeigetafel. Hinter dem Sieger-Quartett folgte mit lediglich fünf Strafpunkten die deutsche Equipe in der Besetzung mit drei Startern des Reitzentrums Dagobertshausen bei Marbach – David Will (35) auf Zinedream (8/ Streichresultat und 1 Fehlerpunkte), Sophie Hinners (26) auf Singclair (0 und 0) und Nicola Pohl (31) auf Jean Couture (0 und 27/ Streichresultat) sowie Christian Ahlmann (49) aus Marl mit Blueberry (4 und 0). Den dritten Platz mit 24 Strafpunkten belegte die britische Equipe. Insgesamt am Start waren acht Mannschaften, von denen sechs in die zweite Runde des Parcours von Frank Rothenberger (Bünde) kamen, nicht mehr zum zweiten Umlauf antreten konnten Vertretungen aus Belgien und Syrien. Ohne Resultat blieb Brasilien, das nur drei Reiter für den Wettbewerb gemeldet hatte, von ihnen gingen aber nur noch zwei zum Schlussdurchgang in den Parcours, so kam kam keine Wertung zustande. Von den deutschen Reitern ritt David Will, 2021 Sieger im Großen Preis von Rom und Team-Vizeeuropameister, zum 25. Mal für Deutschland, Sophie Hinners hatte zum zehnten Mal die Rote Jacke mit dem Bundesadler an, Nicola Pohl kommt nun auf fünf und Christian Ahlmann auf 59 Einsätze. Preis der Nationen