Abu Dhabi. Das erste 5-Sterne-Springen zu Beginn der neuen Nationen-Preis-Serie begann in Abu Dhabi mit dem Erfolg des Iren Richard Howley. Aus der deutschen Equipe war Jörne Sprehe aus Fürh als Vierte die Beste. Insgesamt umfasst die Reihe fünf nur Nationen-Preise - keiner in Deutschland auf diesem Niveau - und das Finale Anfang Oktober in Barcelona. Die Springen in Abu Dhabi sind mit insgesasmt 1.276.000 Euro dotiert, davon entfallen auf den Nationen-Preis 1.230.000 € und auf den Grand Prix 308.600 €. Auftaktspringen (5-Sterne)