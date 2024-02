Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Turnier „VR Classics“ (CDI-W/CSI3*) vom 15. bis 18. Februar in Neumünster



Großer Preis der Springreiter

1. Philip Rüping (Steinfeld) mit Baloutaire PS; 0/34,71

2. Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen) mit Cous Cous 3; 0/35,46

3. Hilmar Meyer (Morsum) mit Orion ter Doorn; 0/36,47



Grand Prix de Dressage

1. Emmelie Scholtens (NED) mit Indian Rock; 73,456 Prozent

2. Larissa Pauluis (BEL) mit Flambeau; 73,283

3. Matthias Alexander Rath (Kronberg) mit Destacado FRH; 73,217



Grand Prix Kür

1. Emmelie Scholtens (NED) mit Indian Rock; 81,565 Prozent

2. Patrik Kittel (SWE) mit Forever Young; 81,145

3. Matthias Alexander Rath (Kronberg) mit Destacado FRH; 80,425



Grand Prix

1. Ingrid Klimke (Münster) mit SAP Freudentänzer; 73,300 Prozent

2. Juliane Brunkhorst (Harsefeld) mit Fürst Enno; 71,000

3. Fabienne Müller-Lütkemeier (Paderborn) mit Valencia AS; 70,533



Grand Prix Special

1. Fabienne Müller-Lütkemeier (Paderborn) mit Valencia AS; 73,235 Prozent

2. Ingrid Klimke (Münster) mit SAP Freudentänzer; 73,176

3. Juliane Brunkhorst (Harsefeld) mit Fürst Enno; 72,176 Weitere Informationen unter: https://reitturnier-neumuenster.de Internationales Weltcup-Springturnier (CSI5*-W) vom 15. bis 18. Februar in Sharjah/UAE



Weltcup Springen

1. Michael Pender (IRL) mit HHS Calais; 0/0/50,39

2. Celine Schoonbroodt-De Azevedo (BEL) mit Deesse des Embruns; 0/0/50,70

3. Shane Breen (IRL) mit Scarteen; 0/0/51,64

…

24. Nicole Pohl (Marburg) mit Catz de Sulpice; 4/78,24

Weitere Informationen unter: www.serc.ae Internationales Springturnier (CSI4*) vom 14. bis 18. Februar in Opglabbeek/BEL



Großer Preis

1. Zascha Lill Nygaard (DEN) mit Primavera; 0/0/34,55

2. Valentin Besnard (FRA) mit Diamantina Beaufour; 0/0/35,52

3. Willem Greve (NED) mit Grandorado Tn N.O.P.; 0/0/35,91

4. Jana Wargers (Emsdetten) mit Clash Royale; 0/0/36,21 Weitere Informationen unter: www.sentowerpark.com Internationales Springturnier (CSI4*) vom 5. bis 11. Februar in Vejer de la Frontera/ESP



Großer Preis

1. Penelope Leprevost (FRA) mit Texas; 0/0/36,29

2. Philipp Weishaupt (Riesenbeck) mit Coby; 0/0/36,48

3. Gilles Thomas (BEL) mit Ermitage Kalone; 0/0/37,60 Weitere Informationen unter: www.sunshinetour.net Internationales Springturnier (CSI3*) vom 13. bis 18. Februar in Wellington/USA



Großer Preis

1. Ansgar Holtgers JR (USA) mit Chanyon; 0/74,92

2. Richard Vogel (Dagobertshausen)OO Seven de L’Equipe; 4/70,85

3. Nicola Philippaerts (BEL) mit Derby de Riverland; 4/72,48 Weitere Informationen unter: www.wellingtoninternational.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 13. bis 17. Februar in Ocala/USA



Großer Preis

1. Carlos Hank Guerreiro (MEX) mit Porthos Maestro WH Z; 0/0/40,66

2. Daniel Coyle (IRL) mit Incredible; 0/0/41,00

3. Tom Wachman (IRL) mit Berlux Z; 0/0/43,67

4. Andre Thieme (Plau am See) mit Cordani PS; 0/0/46,53 Weitere Informationen unter: www.worldequestriancenter.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 14. bis 17. Februar in Doha/QAT



Großer Preis

1. Emanuele Gaudiano (ITA) mit Crack Balou; 0/0/34,61

2. Abdulrahman Alrajhi (KSA) mit Iniesta V; 0/0/35,29

3. Gerfried Puck (AUT) mit Idiaal Special H.J.; 0/0/36,55

…

25. Lara Sakakini (Nottuln) mit Hour; 18/78,59 Weitere Informationen unter: www.alshaqab.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 14. bis 18. Februar in San Giovanni in Marignano/ITA



Großer Preis

1. Francesca Ciriesi (ITA) mit Jandino van de Crumelhaeve; 0/0/41,04

2. Jane Richard (SUI) mit Molly Mallone Z; 0/0/42,24

3. Gianluca Quondam Gregorio (ITA) mit Chaccbay; 0/0/43,78

…

28. Marcel Marschall (Altheim) mit Castle Camiro; 8/73,4 Weitere Informationen unter: www.horsesrivieraresort.net