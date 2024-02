Göteborg. Wo mal alles 1979 mit dem ersten Finale um den Springreiter-Weltcup begann, endete das 14. und damit letzte Springen der diesjährigen Westeuropaliga: In Göteborg - und mit einer Überraschung. Sieger der mit umgerechnet 308,780 Euro dotierten Konkurrenz zum Abschluss der Westeuropaliga der Springreiter wurde in Göteborg der erstmals international groß auftrumpfende Niederländer Lars Kersten. Der 24-Jährige gewann das Stechen gegen sechs Kollegen auf der Schimmelstute Hallilea vor Weltmeister Henrik von Eckermann (Schweden) auf King Edward mit 28 Hundertstelsekunden Vorsprung, Dritter wurde aus ebenfalls der schwedischen Olympiaeiger-Equipe Peder Fredricson auf Catch me Not. Mit 86 Punkten gewann von Eckermann die Gesamtwertung der Westeuropaliga vor dem Briten Harry Charles und Peter Fredricson (je 73), Vierter wurde der britische Olympiasieger Ben Maher (72), Fünfter Kevin Staut (Frankreich), der 70 Zähler erzielte. Bester Deutscher war Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen) mit 53 Punkten als Neunter. Letztes WC-Springen Westeuropaliga Gesamtwertung Westeuropaliga