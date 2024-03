Doha. Der gebürtige Ägypter Abdel Said (34) feierte zum Auftakt der neuen Global Champions Tour in Doha seinen bisher größten Erfolg_ Er gewann auf der Stute Bonne Amie den mit 375.000 Euro dotierten Großen Preis der Springreiter und daraus eine Prämie in Höhe von 123.750 €. Dahinter folgten nach Stechen der Ire Harry Allen auf Calculatus und der dreimalige Weltpokal-Gewinner Marcus Ehning (Borken) auf dem Wallach Coolio. Bis Olympia 2021 in Tokio ritt Abdel Said für sein Heimatland, nachdem er jedoch nach dem Einzelspringen nicht für den Mannschaftswettbewerb in der japanischen Hauptstadt nominiert worden war, wechselte er verärgert die sportliche Nationalität und startet seither für Belgien, er er auch seine Pferde stehen hat – bei Mechelen – und wo ihn ihn auch Belgiens Teamchef Peter Weinberg stets unterstützte. Auftakt Global Tour GP Doha