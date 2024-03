Wellington/ USA. Beim ersten von zwei Offiziellen Internationalen Turnieren (CHIO) der USA gewann in Wellington/ Florida das Team von Irland den mit 150.000 US-Dollar dotierten Preis der Nationen. Das zweite O-Turnier der USA findet in Ocala (19. bis 23. März) statt. Eine deutsche Equipe war in Wellington nicht am Start.