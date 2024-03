Ben Maher (41) auf dem zehnjährigen schwedisch gezogenen Hengst Point Break von Action Breaker - überragender Sieger im Großen Preis des CSIO der USA in Wellington (Foto: Sportfot) Wellington. Den mit umgerechnet 185.000 Euro dotierten Grand Prix am Schlusstag des Internationalen Offiziellen Springreiterturniers (CSIO) der USA in Wellington gewann der britische Olympiasiger Ben Maher auf dem Hengst Point Break. Er war als einziger in beiden Normalumläufen und Stechen fehlerfrei geblieben und kassierte rund 60.800 € als Prämie. Andre Thieme (Plau am See), einziger deutscher Starter im Großen Preis hatte mit Cordani im ersten Umlauf einen Abwurf und war in der zwieten Runde fehlerfrei geblieben, er belegte den 20. Rang.