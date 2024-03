Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung:

Internationales Offizielles Springturnier und Dressurturnier (CSIO4*/CDI3*) vom 27. Februar bis 3. März in Wellington/USA

Großer Preis

1. Ben Maher (GBR) mit Point Break; 0/0/41,4

2. Coco Fath (USA) mit Aventador 5; 0/1/48,29

3. Zoe Conter (BEL) mit La Una; 4/0/42,34

…

20. Andre Thieme (Plau am See) mit Cordani PS; 4/75,51

Weitere Informationen unter: www.wellingtoninternational.com

Internationales Springturnier (CSI5*) vom 28. Februar bis 2. März in Doha, Al Shaqab/QAT



Großer Preis

1. Abdel Said (BEL) mit Bonne Amie; 0/0/37,33

2. Harry Allen (IRL) mit Calculatus; 0/0/37,54

3. Marcus Ehning (Borken) mit Coolio 42; 0/0/38,08

Weitere Informationen unter: www.alshaqab.com

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 26. Februar bis 3. März in Valencia/ESP



Großer Preis

1. Lorenzo de Luca (ITA) mit Denver de Talma; 0/0/44,64

2. Aurelien Leroy (FRA) mit Vendome d’Ick; 0/0/44,89

3. Ivaylo Bonev (BUL) mit Jonas; 0/0/45,95

…

10. Mike Patrick Leichle (Niederbrechen) mit Rocket Man; 0/14/53,65

Weitere Informationen unter: www.mouratours.com

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 29. Februar bis 3. März in Abu Dhabi/UAE



Großer Preis

1. Kristaps Neretnieks (LAT) mit Palladium KJV; 0/0/41,07

2. Omar Abdulaziz Almarzooqi (UAE) mit Enjoy De La Mure; 0/0/41,38

3. Al Hamad Al Kirbi (UAE) mit Jarlin De Torres; 0/0/41,92

…

6. Jörg Naeve (Bovenau) mit Crazy Friend; 0/4/42,99

Weitere Informationen unter E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.

Internationales Dressurturnier (CDI4*/3*/U25/Y/J/P/Ch) vom 27. Februar bis 3. März in Lier/BEL



Grand Prix 4*

1. Therese Nilshagen (SWE) mit Dante Weltino OLD; 73,848 Prozent

2. Dorothee Schneider (Framersheim) mit Dayman 4; 73,522

3. Becky Moody (GBR) mit Jagerbomb; 72,543



Grand Prix Special 4*

1. Dorothee Schneider (Framersheim) mit Dayman 4; 74,596 Prozent

2. Becky Moody (GBR) mit Jagerbomb; 74,596

3. Therese Nilshagen (SWE) mit Dante Weltino OLD; 73,979



Grand Prix Kür 4*

1. Helen Erbe (Krefeld) mit Carlos FRH; 75,895 Prozent

2. Severo Jurado Lopez (ESP) mit Fürstenglory OLD; 75,690

3. Camille Judet Cheret (FRA) mit Herelja Higgins; 74,205



Grand Prix 3*

1. Charlotte Dujardin (GBR) mit Alive and Kicking; 75,043

2. Charlotte Fry (GBR) mit Nespresso, 74,283

3. Patrik Kittel (SWE) mit Jovian; 73,739

4. Semmieke Rothenberger (Bad Homburg) mit Flanell; 72,587



Grand Prix Special 3*

1. Charlotte Dujardin (GBR) mit Alive and Kicking; 75,192 Prozent

2. Semmieke Rothenberger (Bad Homburg) mit Flanell; 74,426

3. Patrik Kittel (SWE) mit Jovian; 73,298



Grand Prix Kür 3*

1. Charlotte Fry (GBR) mit Nespresso, 76,605 Prozent

2. Malin Wahlkamp-Nilsson (SWE) mit Zackson; 76,020

3. Carina Scholz (Glandorf) mit Quinto; 72,470



Children Team

1. Lilli von Helldorff (Oerel) mit Tropensonne; 78,900 Prozent

2. Floor Kulik (NED) mit Verdi de la Fazenda; 75,850

3. Levi Heusinkveld (NED) mit Harimann; 75,775



Children Individual

1. Lilli von Helldorff (Oerel) mit Tropensonne; 77,324 Prozent

2. Ava Osing (Hamburg) mit Darjeeling 14; 74,343

3. Felyne Boschloo-Karsijns (NED) mit Heavens Voice; 73,033



Pony Team

1. Sofia Rosenkilde (DEN) mit DSP Cosmo Royale; 72,571 Prozent

2. Feodora von Röder (Frankfurt) mit Morgensterns Delicius; 72,286

3. Sissi Gijsen (NED) mit New Star 8; 71,286



Pony Individual

1. Feodora von Röder (Frankfurt) mit Morgensterns Delicius; 74,198 Prozent

2. Nora Feldmann (Darmstadt) mit Beauty W; 72,793

3. Lilli von Helldorff (Oerel) mit Dobbi Dobsen; 72,612



Pony Kür

1. Feodora von Röder (Frankfurt) mit Morgensterns Delicius; 76,783 Prozent

2. Nora Feldmann (Darmstadt) mit Beauty W; 75,058

3. Sofia Rosenkilde (DEN) mit DSP Cosmo Royale; 74,583



Junioren Team

1. Lilly Marie Collin (Düsseldorf) mit Famous K FRH; 73,737 Prozent

2. Alix von Borries (Meerbusch) mit Feingefühl; 72,121

3. Anna Peeters (BEL) mit Harlekin; 70,202



Junioren Individual

1. Lilly Marie Collin (Düsseldorf) mit Famous K FRH; 73,431 Prozent

2. Rose Oatley (Lütjensee) mit Sommernacht 7; 72,745

3. Alix von Borries (Meerbusch) mit Feingefühl; 71,471



Junioren Kür

1. Alix von Borries (Meerbusch) mit Feingefühl; 75,700 Prozent

2. Kebie Raaijmakers (NED) mit Kevita; 74,558

3. Clara Cordes Arnkjaer (DEN) mit Brianna; 73,808



Junge Reiter Team

1. Wynja Eriksdotter Rubin (SWE) mit El Diablo; 70,735 Prozent

2. Lana-Pinou Baumgürtel (Nottuln) mit Zinq Emma FH; 70,588

3. Amanda Lindholm (SWE) mit Tiramisu; 70,147



Junge Reiter Individual

1. Lana-Pinou Baumgürtel (Nottuln) mit Zinq Emma FH; 70,293 Prozent

2. Amanda Lindholm (SWE) mit Tiramisu; 69,657

3. Wynja Eriksdotter Rubin (SWE) mit El Diablo; 69,657



Junge Reiter Kür

1. Amanda Lindholm (SWE) mit Tiramisu; 75,267 Prozent

2. Lana-Pinou Baumgürtel (Nottuln) mit Zinq Emma FH; 72,692

3. Wynja Eriksdotter Rubin (SWE) mit El Diablo; 71,750



Grand Prix U25

1. Amber van den Steen (BEL) mit Fame; 70,384 Prozent

2. Luca Sophia Collin (Düsseldorf) mit Fuhur 6; 69,744

3. Kimberly Pap (NED) mit Just a Dream-STRH; 68,974



Grand Prix Kür

1. Luca Sophia Collin (Düsseldorf) mi Fuhur 6; 76,758 Prozent

2. Amber van den Steen (BEL) mit Fame; 74,142

3. Rowena Weggelaar (NED) mit Don Quichot; 73,550

Weitere Informationen unter: www.belgiumdressageevents.be

Internationales Para-Dressurturnier (CPEDI1*/2*/3*) vom 29. Februar bis 3. März in Ornago/ITA



Mannschaftswertung

1. Deutschland; 437,595 (Heidemarie Dresing (Rheda-Wiedenbrück) mit Poesie/Regine Mispelkamp (Geldern) mit Highlander Delight’s/Martina Benzinger (Rudolstadt) mit Nautika/Isabelle Nowak (Apelern) mit Siracusa OLD)

2. Italien; 434,959

3. Belgien; 433,515



Grand Prix A Grade I

1. Sara Morganti (ITA) mit Royal Delight; 77,083 Prozent

2. Sara Morganti (ITA) mit Mariebelle; 75,139

3. Martina Benzinger (Rudolstadt) mit Nautika; 71,667



Grand Prix B Grade I

1. Sara Morganti (ITA) mit Royal Delight; 78,333 Prozent

2. Sara Morganti (ITA) mit Mariebelle; 76,389

3. Martina Benzinger (Rudolstadt) mit Nautika; 74,097



Grand Prix Kür Grade I

1. Sara Morganti (ITA) mit Mariebelle; 78,300 Prozent

2. Martina Benzinger (Rudolstadt) mit Nautika; 76,544

3. Carola Semperboni (ITA) mit Paul; 72,389



Grand Prix A Grade II

1. Heidemarie Dresing (Rheda-Wiedenbrück) mit Poesie 143; 74,770 Prozent

2. Gianna Regenbrecht (Telgte) mit Tomorrowland; 71,494

3. Celine Gerny (FRA) mit Korsgaards Toledo IFCE; 71,092



Grand Prix B Grade II

1. Heidemarie Dresing (Rheda-Wiedenbrück) mit Poesie 143; 71,333 Prozent

2. Celine Gerny (FRA) mit Korsgaards Toledo IFCE; 71,000

3. Pepo Puch (AUT) mit Auheim’s Secret Love; 70,722



Grand Prix Kür Grade II

1. Celine Gerny (FRA) mit Korsgaards Toledo IFCE; 73,900 Prozent

2. Gianna Regenbrecht (Telgte) mit Tomorrowland; 73,678

3. Pepo Puch (AUT) mit Auheim’s Secret Love; 72,756



Grand Prix A Grade III

1. Francesca Salvade (ITA) mit Oliver-Vitz; 71,778 Prozent

2. Barbara Minneci (BEL) mit Stuart; 71,444

3. Francesca Slavade (ITA) mit Escari; 70,167

4. Steffen Zeibig (Arnsdorf) mit Patamon; 69,889



Grand Prix B Grade III

1. Francesca Salvade (ITA) mit Oliver-Vitz; 72,444 Prozent

2. Barbara Minneci (BEL) mit Stuart; 72,278

3. Francesca Salvade (ITA) mit Escari; 72,222

…

5. Steffen Zeibig (Arnsdorf) mit Patamon; 69,278



Grand Prix Kür Grade III

1. Francesca Salvade (ITA) mit Escari; 76,567 Prozent

2. Barbara Minneci (BEL) mit Stuart; 74,600

3. Steffen Zeibig (Arnsdorf) mit Patamon; 71,222



Grand Prix A Grade IV

1. Alexia Pittier (FRA) mit Sultan 768; 70,926 Prozent

2. Noah Kuhlmann (Berne) mit Staatslegende; 69,444

3. Jose Letartre (FRA) mit Hamilton; 68,935



Grand Prix B Grade IV

1. Noah Kuhlmann (Berne) mit Staatslegende; 73,874 Prozent

2. Alexia Pittier (FRA) mit Sultan 768; 72,658

3. Jose Letartre (FRA) mit Hamilton; 68,919



Grand Prix Kür Grade IV

1. Noah Kuhlmann (Berne) mit Staatslegende; 74,667 Prozent

2. Alexia Pittier (FRA) mit Sultan 768; 71,917

3. Charlotte Couckuyt (BEL) mit Picador van het Leiedal; 71,533



Grand Prix A Grade V

1. Michele George (BEL) mit Best of 8; 75,229 Prozent

2. Regine Mispelkamp (Geldern) mit Highlander Delight’S; 73,974

3. Regine Mispelkamp (Geldern) mit Pramwaldhof’s Bayala; 70,726



Grand Prix B Grade V

1. Michele George (BEL) mit Best of 8; 75,482 Prozent

2. Isabell Nowak (Apelern) mit Siracusa, 72,456

3. Regine Mispelkamp (Geldern) mit Highlander Delight’S; 71,754



Grand Prix Kür Grade V

1. Michele George (BEL) mit Best of 8; 79,983 Prozent

2. Regine Mispelkamp (Geldern) mit Pramwaldhof’s Bayala; 76,817

3. Kevin van Ham (BEL) mit Eros van ons Heen; 74,567

Weitere Informationen unter: https://equiresults.com/stable/204