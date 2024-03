Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Weltcup-Springturnier (CSI4*-W) vom 13. bis 17. März in Ocala/USA



Weltcup Springen

1. Daniel Coyle (IRL) mit Incredible; 0/0/40,37

2. Kent Farrington (USA) mit Toulayna; 0/0/42,58

3. Dermott Lennon (IRL) mit Millview Cicero, 0/4/44,05

…

7. Andre Thieme (Plau am See) mit Paule S; 4/76,33 Weitere Informationen unter: www.liveoakinternational.com Internationales Springturnier (CSI5*/U25) vom 15. bis 17. März in Paris/FRA (Hermes-CSI)



Großer Preis 5*

1. Julien Anquetin (FRA) mit Blood Diamond du Pont; 0/0/34,64

2. Julien Epaillard (FRA) mit Donatello D’Auge; 0/0/34,92

3. Rene Lopez Lizarazo (COL) mit Kheros van’t Hoogeinde; 0/0/35,96

4. Kendra Claricia Brinkop (Deutschland) mit Tabasco de Toxandria Z; 0/0/36,66



Großer Preis U25

1. Matias Larocca (ARG) mit RR Vitaly; 0/0/44,62

2. Jennifer Billington (GBR) mit Flipper Darco UK Z; 0/0/46,07

3. William Ligier de la Prade (FRA) mit Galilee; 0/0/46,70

…

8. Hannes Ahlmann (Reher) mit Tokyo 4; 0/0/52,44 Weitere Informationen unter: www.sauthermes.com Internationales Spring- und Dressurturnier (CSI4*/CDI5*) vom 12. bis 17. März in Wellington/USA



Großer Preis

1. Mclain Ward (USA) mit Contagious; 0/0/43,24

2. Nicola Philippaerts (BEL) mit Derby de Riverland; 0/0/44,19

3. Lucy Davis (USA) mit Ben 431; 4/0/45,50

…

17. Richard Vogel (Dagobertshausen) Cydello; 8/1/81,09



Grand Prix de Dressage

1. Frederic Wandres (Hagen a.T.W.) mit Bluetooth OLD; 76196 Prozent

2. Felicitas Hendricks (Hagen a.T.W,) mit Drombusch OLD; 71,283

3. Kevin Kohmann (USA) mit Dünensee; 70,826



Grand Prix Special

1. Frederic Wandres mit Bluetooth OLD; 78,340 Prozent

2. Anna Marek (USA) mit Fayvel; 70,617

3. Ashley Holzer (USA) mit Hansel; 70,149



Grand Prix Kür

1. Felicitas Hendricks mit Drombusch OLD; 77,245 Prozent

2. Tinne Vilhelmson Silfven (DEN) mit Devanto; 74,565

3. Anna-Christina Abbelen (Hagen) mit Sam Donnerhall; 73,895 Weitere Informationen unter: www.wellingtoninternational.com Internationales Springturnier (CSI4*) vom 12. bis 17. März in Thermal/USA



Großer Preis

1. Ingrid Gjelsten (NOR) mit VDL Edgar; 0/0/4/47,14

2. Ali Ramsay (CAN) mit Bonita VH Keizershof Z; 0/0/4/49,64

3. Mathijs van Asten (NED) mit Sirocco; 0/1/87,58

…

25. Simon Schröder (Ketzin) mit Charlie Red Wine CS; 12/8/94,37 Weitere Informationen unter: https://www.deserthorsepark.com Internationales Springturnier (CSI4*) vom 11. bis 17. März in Vejer de la Frontera/ESP



Großer Preis

1. Sanne Thijssen (NED) mit Con Quidam RB; 0/0/35,63

2. Pedro Veniss (BRA) mit Nimrod de Muze Imperio Egipcio; 0/0/38,32

3. Leonie Böckmann (Lastrup) mit Carter 10; 0/0/38,38 Weitere Informationen unter: www.sunshinetour.net Internationales Springturnier (CSI3*) vom 12. bis 17. März in Oliva/ESP



Großer Preis

1. Ruben Romp (NED) mit Picasso Vd Zwartbleshoeve; 0/0/38,34

2. Pieter Clemens (BEL) mit Ehllo d’Argouges; 0/0/38,77

3. Joseph Clayton (GBR) mit Gentlemen vh Veldhof; 0/0/39,85

4. Hilmar Meyer (Morsum) mit Orion Ter Doorn; 0/0/40,27 Weitere Informationen unter: www.metoliva.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 14. bis 17. März in Bedizzole/ITA



Großer Preis

1. Alberto Zorzi (ITA) mit Cortez van’t Klein Asdonk; 0/0/45,6

2. Katharina Homberg (AUT) mit Colestus Cambridge; 0/0/46,28

3. Niklaus Rutschi (SUI) mit Amar des Brimbelles; 0/0/47,86

…

5. Leonie Büttel (Alsbach-Hähnlein) mit Jevenda;0/4/46,91 Weitere Informationen unter: www.clearround.it und www.equiresults.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 13. bis 17. März in Arezzo/ITA



Großer Preis

1. Gianluca Quondam Gregorio (ITA) mit Chaccbay; 0/75,26

2. Fernando Fourcade Lopez (ESP) mit Barriques; 4/73,23

3. Giacomo Bassi (ITA) mit Cape Cod; 4/73,43

…

14. Wolfgang Puschak (Bonstetten) mit Zirona Blue; 8/74,24 Weitere Informationen unter: www.arezzoequestriancentre.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 13. bis 17. März in Gorla Minore/ITA



Großer Preis

1. Alexis Goulet (FRA) mit Calla; 0/0/40,94

2. Pius Schwizer (SUI) mit Chill MA; 0/0/42,28

3. Roy van Beek (BEL) mit Diamant de Quidam; 0/0/46,02

…

5. Pia Reich (Bad Bellingen) mit PB Loewenherz; 0/4/42,65 Weitere Informationen unter: www.equieffe.it/ Internationales Dressurturnier (CDI3*/J/P) vom 14. bis 17. März in Ornago/ITA



Grand Prix

1. Christian Schumach (AUT) mit Amplemento; 70,065 Prozent

2. Alexandre Ayache (FRA) mit Jolene; 69,804

3. Stefan Lehfellner (AUT) mit Deliza; 68,975

…

7. Lisa Müller (Otterfing) mit Gut Wettlkam’s D’Avie FRH; 67,348



Grand Prix Special

1. Alexandre Ayache (FRA) mit Jolene; 71,489 Prozent

2. Christian Schumach (AUT) mit Amplemento; 71,213

3. Lisa Müller (Otterfing) mit Gut Wettlkam’s D’Avie FRH; 69,085



Junioren Team

1. Marie Sohler (Bad Endorf) mit Global Player OLD; 73,586 Prozent

2. Josephine Ruppert (Wielenbach) mit Bella Donna 149; 73,131

3. Marie Sohler (Bad Endorf) mit Sir Max 4; 69,748



Junioren Individual

1. Marie Sohler (Bad Endorf) mit Sir Max 4; 72,206 Prozent

2. Josephine Ruppert (Wielenbach) mit Bella Donna, 71,716

3. Marie Sohler (Bad Endorf) mit Global Player OLD; 70,588



Junioren Kür

1. Marie Sohler (Bad Endorf) mit Global Player OLD; 76,817 Prozent

2. Josephine Ruppert (Wielenbach) mit Bella Donna; 75,008

3. Mia Sanna Walser (SUI) mit Jetset FRH; 72,592



Pony Team

1. Hanna Sofie Clauberg (Ennepetal) mit Dacapo B 4; 70,762 Prozent

2. Agata Zakhrabekova (AZE) mit RM Golden Showman; 70,048

3. Salome Bartz (ITA) mit Derano B, 67,095



Pony Individual

1. Hanna Sofie Clauberg (Ennepetal) mit Dacapo B 4; 72,252 Prozent

2. Agata Zakhrabekova (AZE) mit RM Golden Showman; 69,775

3. Hanna Titanilla Szeivolt (HUN) mit Herzkönig NRW; 69,369



Pony Kür

1. Hanna Sofie Clauberg (Ennepetal) mit Dacapo B 4; 77,192 Prozent

2. Agata Zakhrabekova (AZE) mit RM Golden Showman; 75,525

3. Alessandro Bonaglio (ITA) mit HB Daily Sinshine; 71,968 Weitere Informationen unter: https://www.scuderiemalaspina.it