Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: DM Vierkampf und Bundesnachwuchsvierkampf 2024 vom 11. bis 13. April in Krumke



Deutsche Meisterschaft Vierkampf Mannschaftswertung

Gold: Westfalen; 16.781 Punkte (Clara-Marie Gerkens (Paderborn)/Franziska Niehoff (Münster)/Lotta Marie Sohlmann (Emsdetten)/Lukas Wilhelm Sühling (Borken)

Silber: Sachsen; 16,205 (Cora Kropf (Lengenfeld)/Sophie Morgner (Auerbach)/Ferry Neubert (Striegistal)/Luise Volkmer (Falkenstein)

Bronze: Rheinland; 15,954 (Franziska Bockhorn (Goch)/Emma Buschheuer (Wesel)/Henriette Katharina Joosten (Rees)/Charlotte Kersten (Geldern)



Deutsche Meisterschaft Vierkampf

Gold: Lotta Marie Sohlmann (Emsdetten/Westfalen); 5.896 Punkte (Schwimmen 1.000/Laufen 756/Dressur 2.640/Springen 1.500)

Silber: Sophie Morgner (Auerbach/Sachsen); 5,610 (870/1.000/2.220/1.520)

Bronze: Franziska Niehoff (Münster/Westfalen); 5.606 (884/792/2.320/1.620)



Bundesnachwuchsvierkampf Mannschaftswertung

Gold: Westfalen; 16,586 Punkte (Carla Lindner (Emsdetten)/Carla Ortmeier (Emsdetten)/Frieda Sohlmnan (Emsdetten)/Laetitia Anna Wälter (Dortmund)

Silber; Schleswig-Holstein; 16.110 (Söntje Carstensen (Viöl)/Alva Nissen (Enge-Sande)/Greta Timm (Krumstedt)/Lone Witt (Neufeld)

Bronze: Sachsen-Anhalt; 15.902 (Linn Bindemann (Salzwedel); Mia Jolin Block (Osternienburger Land)/Tim Reichelt (Woltersdorf)/Emilia Schön (Mücheln)



Bundesnachwuchsvierkampf

Gold: Carla Lindner (Emsdetten/Westfalen); 5.948 Punkte (Schwimmen 772/Laufen 836/Dressur 2.700/Springen 1.640)

Silber: Mia Tappe (Oberhausen/Rheinland); 5,875 (879/886/2.610/1.500)

Bronze: Alva Nissen (Enge-Sande/Schleswig-Holstein); 5,806 (874/842/2.490/1.600) Weitere Informationen unter: https://www.pferd-aktuell.de/spitzensport/jugendchampionate/bundesvierkampf Internationales Fahrturnier (CAI3*-H1, CAI2*-H1, CAI3*-H2, CAI2*-P1) vom 11. bis 14. April in Wettringen



Kombinierte Wertung CAI2*-P1

1. Tobias Bücker (Emsdetten); 98,96 (Dressur 42,33/Marathon 54,74/Hindernisfahren 1,89)

2. Lisa Maria Tischer (Neu-Isenburg); 101,78 (46,13/55,65/0)

3. Niels Grundmann (Fredenbeck); 107,98 (55,12/52,86/0)



Kombinierte Wertung CAI2*-H1

1. Heinz Heitkötter (Neuenkirchen); 108,07 (Dressur 42,33/Marathon 59,74/Hindernisfahren 6)

2. Anke Unzeitig (Greifenstein); 116,03 (56,51/59,52/0)

3. Lara Hahlbohm (Karwitz); 118,85 (62,09/56,76/0)



Kombinierte Wertung CAI3*-H1

1. Ciara Schubert (Ketsch); 117,63 (Dressur 51,89/Marathon 62,74/Hindernisfahren 3)

2. Marie Schiltz (LUX); 118,42 (53,33/62,09/3)

3. Martin Stötzer (Erfurt); 119,12 (47,56/68,56/3)



Kombinierte Wertung CAI3*-H2

1. Max Berlage (Nettetal); 114,96 (Dressur 45,51/Marathon 69,45/Hindernisfahren 0)

2. Anna Sandmann (Lähden); 126,77 (47,82/78,17/0,78)

3. Anna Sandmann (Lähden); 127,33 (51,72/74,64/0,97) Weitere Informationen unter: www.frv-wettringen.de Internationales Springturnier (CSI4*) vom 10. bis 14. April in Gorla Minore /ITA



Großer Preis

1. Pieter Clemens (BEL) mit Emmerton; 0/0/43,67

2. Jos Verlooy (BEL) mit Origi; 0/0/45,76

3. Aurelien Leroy (FRA) mit Croqsel de Blaignac; 0/0/46,31

…

18. Michael Jung (Horb) mit Fischer Duopower; 4/81,75 Weitere Informationen unter: www.equieffe.it Internationales Springturnier (CSI3*) vom 08. bis 14. April in Arezzo/ITA



Großer Preis

1. Roberto Turchetzto (ITA) mit Don Blue; 0/0/37,29

2. Sira Accola (SUI) mit Koriano Van Klapscheut; 0/0/37,33

3. BronislavChudyba (SVK) mit Statis Conti; 0/0737,36

…

24. Sophie Hinners (Pfungstadt) mit Iron Dames Singclair; 4/73,70 Weitere Informationen unter: www.arezzoequestriancentre.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 09. bis 14. April in Oliva/ESP



Großer Preis

1. Alexander Butler (IRL) mit Jurry Bleu K; 0/0/41,23

2. Gabrielle Chugg (AUS) mit Pss Levilensky; 0/0/42,13

3. Adrian Whiteway (GBR) mit Chacco Volo; 0/0/42,43

…

14. Sebastian Adams (Kerken) mit Golden Eye; 2/78,47 Weitere Informationen unter: www.metoliva.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 10. bis 14. April in Wellington/USA



Großer Preis

1. David O’Brien (IRL) mit El Balou OLD; 0/0/0/37,17

2. Luis Fernando Larrazabal (VEN) mit Belle de Muze; 0/0/0/37,68

3. Hannah Selleck (USA) mit Cloud 39; 0/0/0/38,53

…

25. Rupert Carl Winkelmann (Drensteinfurt) mit Calvados Son; 4/0/77,09 Weitere Informationen unter: www.wellingtoninternational.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 10. bis 14. April in St Tropez Grimaud/FRA



Großer Preis

1. Megane Moissonnier (FRA) mit Bracadabra; 0/0/37,79

2. Marie Demonte (FRA) mit Epona du Quesnoy; 0/0/38,03

3. Edward Levy (FRA) mit Catchar Mail; 0/0/40,75

4. Nicola Pohl (Marburg) mit Catz de Sulpice; 0/4/37,54 Weitere Informationen unter: www.equestrian-series.com Internationales Springturnier (CSIU25/J) vom 10. bis 14. April in Lier/BEL



Großer Preis Junioren

1. Leonie Pander (Bad Zwischenahn) mit Ur Krass; 0/0/38,28

2. Camille Biebuyck (BEL) mit Joline de Fremis; 0/0/38,43

3. Louis Lambrecht (BEL) mit S&L Exxon Hedonist; 0/0/39,36



Großer Preis U25

1. Leonie Pander (Bad Zwischenahn) mit Plot Green; 0/0/37,40

2. Mathilda Bohlin (SWE) mit Domino van de Zuuthoeve; 0/0/37,53

3. Vanessa-Joy Nägele (LIE) mit Koko; 4/64,51 Weitere Informationen unter: www.azelhof.be Internationales Dressurturnier (CDIY) vom 11. bis 14. April in Samorin/SVK



Junge Reiter Team

1. Leon Aschauer (AUT) mit Formidable; 69,314 Prozent

2. Johana Vasaryova (CZE) mit Silky Moves; 69,069

3. Zoya Ledecka (SVK) mit Django 358; 66,373

…

5. Lilli Purrmann (Starnberg) mit Devendra CE; 65,882



Junge Reiter Individual

1. Leon Aschauer (AUT) mit Formidable; 70,784 Prozent

2. Johana Vasaryova (CZE) mit Silky Moves; 69,412

3. Valentina Friedl (AUT) mit Korefan; 67,304

…

9. Lilli Purrmann (Starnberg) mit Devendra CE; 65,686



Junge Reiter Kur

1. Johana Vasaryova (CZE) mit Silky Moves; 74,892 Prozent

2. Valentina Friedl (AUT) mit Korefan; 73,225

3. Rebeka Kis (HUN) mit Leopold; 72,483

4. Lilli Purrmann (Starnberg) mit Devendra CE; 71,692 Weitere Informationen unter: www.ridersanddreams.sk Internationales Dressurturnier (CDI3*/Y/P/Ch) vom 11. bis 14. April in Tolbert/NED



Grand Prix 3*

1. Maria von Essen (SWE) mit Invoice; 74,131 Prozent

2. Hans Peter Minderhoud (NED) mit Glock’s Toto Jr. N.O.P.; 73,544

3. Annabella Pidgley (GBR) mit Gio; 72,674

4. Helen Langehanenberg (Billerbeck) mit Magnanimous; 72,152



Grand Prix Special 3*

1. Maria von Essen (SWE) mit Invoice; 75,000 Prozent

2. Hans Peter Minderhoud (NED) mit Glock’s Toto Jr. N.O.P.; 73,766

3. Helen Langehanenberg (Billerbeck) mit Magnanimous; 71,255



Grand Prix Kür 3*

1. Emma Kanerva (FIN) mit Mist of Titanium OLD; 75,350 Prozent

2. Hans Peter Minderhoud (NED) mit Invictus; 73,685

3. Helen Langehanenberg (Billerbeck) mit Schöne Scarlett FRH; 73,315



Pony Team

1. Rikke Maria Schoubye Johansen (DEN) mit Johansen D’Artagnan 187; 72,571 Prozent

2. Lilli von Helldorff (Oerel) mit Dobbi Dobsen; 71,190

3. Laura Qvist (DEN) mit Der Kleine Lord; 70,762



Pony Individual

1. Ingeborg Elizabeth Schou (DEN) mit FS Calimero; 72,477 Prozent

2. Lilli von Helldorff (Oerel) mit Neverland WE; 71,712

3. Rikke Maria Schoubye Johansen (DEN) mit Johansen D’Artagnan 187; 71,216



Pony Kür

1. Lilli von Helldorff (Oerel) mit Neverland WE; 75,283 Prozent

2. Rikke Maria Schoubye Johansen (DEN) mit Johansen D’Artagnan 187; 73,767

3. Feline Niessen (NED) mit Daimond Blue; 73,177



Children Team

1. Britt Kikkert-van der Linde (NED) mit Jerenzo Texel; 78,225 Prozent

2. Esmae Niessen (NED) mit Dadona Diva; 78,100

3. Bo Leijten (NED) mit Gentle van Wittenstein V; 76,900

…

13. Lenja Janßen (Stinstedt) mit Lindor van de Ixes; 66,075



Children Individual

1. Evelyne Dieltjens (BEL) mit Lord Lucardi; 73,722 Prozent

2. Britt Kikkert-van der Linde (NED) mit Jerenzo Texel; 73,042

3. Bo Leijten (NED) mit Gentle van Wittenstein V; 72,380

…

5. Lenja Janßen (Stinstedt) mit Lindor van de Ixes; 70,551 Junge Reiter Team

1. Frederikke Gram Jacobsen (DEN) mit RGS Finest Alegra; 72,618 Prozent

2. Micky Schelstraete (NED) mit Venicia OLD; 70,617

3. Margaretha Rosenkilde (DEN) mit Tiger G; 69,471

…

6. Kenya Schwierking (Barver) mit Cecil; 68,647



Junge Reiter Individual

1. Micky Schelstraete (NED) mit Venicia OLD; 70,343 Prozent

2. Frederikke Gram Jacobsen (DEN) mit RGS Finest Alegra; 70,147

3. Nina Woerts (NED) mit Izardale; 69,313

…

19. Kenya Schwierking (Barver) mit Cecil; 65,882



Junge Reiter Kür

1. Frederikke Gram Jacobsen (DEN) mit RGS Finest Alegra; 75,583 Prozent

2. Micky Schelstraete (NED) mit Venicia OLD; 74,617

3. Nina Woerts (NED) mit Izardale; 71,875 Weitere Informationen unter: https://topdressagetolbert.nl Internationales Offizielles Pony-Vielseitigkeitsturnier und Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCIOP2-L/CCI4*-S/3*-S/2*-L/2*-S/CCI1*-Intro) vom 11. bis 14. April in Oudkarspel/NED



CCI4*-S

1. Hallie Coon (USA) mit Cute Girl; 31,1 (Dressur 26,7/Gelände 4,4/Springebn 0)

2. Samantha Lissington (NZL) mit Lord Seekönig; 36,4 (25,2/11,2/0)

3. Camille Lejeune (FRA) mit Dame Decoeur Tardonne; 38,1 (34,1/4/0)

…

9. Ingrid Klimke (Münster) mit Equistros Siena Just Do It; 42,6 (28,2/6,4/8)



CCI3*-S

1. Brandon Schäfer-Gehrau (Warendorf) mit Very Special; 32,1 (Dressur 30,1/Springen 0/Gelände 2)

2. Ingrid Klimke (Münster) mit Cascamara; 34,7 (/29,5/0/5,2)

3. Paula Reinstorf (Neustadt) mit Ilara W; 34,8 (29,6/0/5,2)



CCI2*-S

1. Pia Leuwer (Wachtberg) mit Cascoblanco; 26,4 (Dressur 26,4/Springen 0/Gelände 0)

2. Julia Krajewski (Warendorf) mit Great Twist d’Ive Z; 30,1 (30,1/0/0)

3. Claire Nosal (BEL) mit Happy Happy de Septon; 32,1 (31,7/0,4/0)



CCI2*-L

1. Lena Scheepers (Rheinberg) mit La Mum; 30,3 (Dressur 30,3/Gelände 0/Springen 0)

2. Pita Schmid (Neumark) mit Favorita V; 35,6 (31,6/0/4)

3. Lise Matton (BEL) mit Kenzo van’t Farsenhoven; 36,3 (36,3/0/0)



Nationenpreis Pony

1. Belgien; 116,3

2. Niederlande; 129,0

3. Irland; 137,1

4. Deutschland; 165,0 (Nell Röming (Barsinghausen) mit Marlon 192/Emma Fischer (Norderstedt) mit Mas Que Dos/Milla Staade (Düsseldorf) mit Schoensgreen Maddy/Max Hausser-Knabe (Zittau) mit Nighthawk)



CCIOP2*-L

1. Renee van Mieghem (BEL) mit Timon van de Groenheuvel; 35,7 (Dressur 32,1/Gelände 3,6/Springen 0)

2. Julie Geurts (BEL) mit Umelia-V; 35,8 (31,8/0/4)

3. Nell Röming (Barsinghausen) mit Marlon 192; 36,2 (32,2/0/4)



CCI1*-Intro

1. Julia Krajewski (Warendorf) mit Rockaya; 24,7 (Dressur 24,7/Springen 0/Gelände 0)

2. Maj-Jonna Ziebell (Egestorf) mit Diamar 2; 28,9 (26,9/0/2)

3. Justin Maarse (NED) mit Spiderman xx; 29,8 (29,8/0/0) Weitere Informationen unter: www.nhht.nl Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S) vom 12. bis 14. April in Burnham Market/GBR



1. Clarke Johnstone (NZL) mit Domasko; 27 (Dressur 27,0/Springen 0/Gelände 0)

2. Bubby Upton (GBR) mit Ist Cooley Time; 27,4 (26,6/0/0,8)

3. Clarke Johnstone (NZL) mit Menlo Park; 27,5 (27,1/0/0,4)

…

17. Josephine Schnaufer-Völkel (Neitersen) mit Cinnamon Red, 37 (28,6/4/4,4) Weitere Informationen unter: www.musketeer.co.uk