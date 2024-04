Riad. Zum Auftakt des 37. Finals um den Dressur-Weltcup seit 1986 gewann in Riad die britische Doppel-Weltmeisterin Charlotte Fry (28) den nicht in die Gesamtwertung miteinfließenden Grand Prix. Auf dem Rapphengst Everdale setzte sie sich vor dem Schweden Patrik Kittel auf Touchdown und der Dänin Nanna Sködborg-Merrald auf Blue Hors Don Olymbrio durch. Von den drei deutschen Startern war Isabell Werth (Rheinberg) als Vierte mit Quantaz DSP die Beste. Pokalvertedigerin Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) hatte auf einen Start verzichtet. Die Entscheidung um den Cup fällt am Freitag in der Kür.