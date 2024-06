Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Deutsche Meisterschaften Springen, Dressur und Para-Dressur und Deutsche Meisterschaft U25 Dressur vom 6. bis 9. Juni in Balve

Deutsche Meisterschaft Springreiter

Gold: Parick Stühlmeyer (Steinfeld) mit Drako de Maugre; 0 Strafpunkte (1. WP 0/Rd A 0/Rd B 0)

Silber: Cedric Wolf (Buchholz) mit DSP Chicitito; 1 (1/0/0)

Bronze: Mario Stevens (Molbergen) mit Starissa FRH; 4 (4/0/0)

Deutsche Meisterschaft Springreiterinnen

Gold: Emilia Löser (Niederneisen) mit Dexter Bois Margot; 0 (1 WP 0/Rd A 0/Rd B 0/Stechen 4/44,29)

Silber: Justine Tebbel (Emsbüren) mit Cote de Pablo; 0 (0/0/0/Stechen 4/44,45)

Bronze: Sandra Auffarth (Ganderkesee) mit Comcador OLD; 4 (4/0/0)

U25 Springpokal der Stiftung Deutscher Pferdesport

1. Hannes Ahlmann (Reher) mit Tokyo 4; 0/0/42,69

2. Lea Sophia Gut (Biberach an der Riß) mit Canturia 2; 0/0/44,38

3. Marvin Jüngel (Kamenz) mit DSP Kontendra S; 0/4/41,55

Dressur Grand Prix

1. Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit TSF Dalera BB; 78,640 Prozent

2. Frederic Wandres (Hagen) mit Bluetooth OLD; 77,380

3. Ingrid Klimke (Münster) mit Franziskus FRH; 76,840

Deutsche Meisterschaft Dressur Grand Prix Special

Gold: Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit TSF Dalera BB; 81,078

Silber: Frederic Wandres (Hagen) mit Bluetooth OLD; 79,431

Bronze: Ingrid Klimke (Münster) mit Franziskus FRH; 78,510

Deutsche Meisterschaft Dressur Kür

Gold: Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit TSF Dalera BB; 89,600

Silber: Frederic Wandres (Hagen) mit Dukje of Britain FRH; 83,450

Bronze: Sönke Rothenberger (Bad Homburg) mit Fendi 48; 81,125

Grand Prix U25

1. Semmieke Rothenberger (Bad Homburg) mit Farrington 4, 74,791

2. Anna Schölermann (Lichtenau) mit Bon Scolari; 72,442

3. Lia Welschof (Paderborn) mit GB Dolcino; 71,628

Deutsche Meisterschaft U25 Grand Prix Kür

Gold: Semmieke Rothenberger (Bad Homburg) mit Farrington 4; 80,675

Silber: Helen Erbe (Krefeld) mit Carlos FRH; 78,950

Bronze: Luca Sophia Collin (Düsseldorf) mit Ferrero D; 75,100

Deutsche Meisterschaft Para (Grade I, II und III)

Gold: Heidemarie Dresing (Rheda-Wiedenbrück) mit HORSE24 Dooloop (Grade II); 235.043 Prozent

Silber: Martina Benzinger (Rudolstadt) mit Nautika 7 (Grade I); 223.453

Bronze: Steffen Zeibig (Arnsdorf) mit Patamon (Grande III); 221.922

Deutsche Meisterschaft Para (Grade IV und V)

Gold: Anna-Lena Niehues (Gronau) mit Quimbaya 6 (Grade IV); 230,377

Silber: Isabell Nowak (Apelern) mit Siracusa OLD (Grade V); 222,735

Bronze: Regine Mispelkamp (Geldern) mit Highlander Delight’s (Grade V); 222,716 Weitere Informationen unter: www.balve-optimum.de Internationales Dressur- und Para-Dressurturnier (CDI3*/CPEDI3*) vom 6. bis 9. Juni in Hagen a.T.W.

Grand Prix

1. Nanna Skodborg Merrald (DEN) mit Blue Hors Zepter; 78,739 Prozent

2. Patrik Kittel (SWE) mit Jovian; 74,783

3. Steffen Peters (USA) mit Suppenkasper; 72,870

…

37. Heiner Schiergen (Krefeld) mit Semias; 65,717

Grand Prix Kür

1. Nanna Skodborg Merrald (DEN) mit Blue Hors Zepter; 79,975

2. Kasey Perry-Glass (USA) mit Heartbeat W. P.; 75,280

3. Patrik Kittel (SWE) mit Jovian; 75,165

…

10. Anna-Lena Kracht (Hamburg) mit Florinio 2; 69,860 Grand Prix U25

1. Ellen Hedbys (SWE) mit Sonnenkonigin; 69,667

2. Erin Nichols (USA) mit Elian Royale; 68,590

3. Pia-Charlotta Gagel (Helmstedt) mit Riccio 7; 67,974

Grand Prix Kür U25

1. Ellen Hedbys (SWE) mit Sonnenkonigin; 73,765

2. Hedda Thunberg (SWE) mit Diva; 73,485

3. Pia-Charlotta Gagel (Helmstedt) mit Riccio 7; 72,820

Grand Prix A (Grade V)

1. Lena Malmström (SWE) mit Fabulous Fidelie; 72,479

2. Lisa Cez (FRA) mit Stallone de Hus; 70,470

3. Carmen Gronvold Johannessen (NOR) mit Hoejgaardens Santos; 68,462

…

12. Martina Halter (Erbes-Büdesheim) mit Cara Mia H; 65,299

Grand Prix B (Grade V)

1. Lena Malmström (SWE) mit Fabulous Fidelie; 72,456

2. Lisa Cez (FRA) mit Stallone de Hus; 70,658

3. Carmen Gronvold Johannessen (NOR) mit Hoejgaardens Santos; 68,684

…

9. Martina Halter (Erbes-Büdesheim) mit Cara Mia H; 65,395

Grand Prix Kür (Grade V)

1. Lena Malmström (SWE) mit Fabulous Fidelie; 75,000

2. Carmen Gronvold Johannessen (NOR) mit Hoejgaardens Santos; 74,817

3. Lisa Cez (FRA) mit Stallone de Hus; 74,425 Weitere Informationen unter: https://psi-events.de/portfolio/cdi-cpedi-2024 Internationales Offizielles Springturnier (CSIO5*) vom 5. bis 9. Juni in La Baule/FRA

Nationenpreis

1. Deutschland (André Thieme (Plau am See), Philipp Weishaupt (Hörstel), Marcus Ehning (Borken) und Kendra Claricia Brinkop (Deutschland)); 4 Punkte

2. Frankreich; 5

3. Belgien; 12

Großer Preis

1. Kent Farrington (USA) mit Greya; 0/0/34,09

2. Karl Cook (USA) mit Caraclole De la Roque; 070/34,21

3. Gregory Wathelet (BEL) mit Bond Jamesbond de Hay; 0/0/37,79

…

14. Philipp Weishaupt (Hörstel) mit Coby 8; 4/73,26 Weitere Informationen unter: www.labaule-cheval.com Internationales Springturnier (CSI5* GCT/GCL) vom 5. bis 8. Juni in Cannes/FRA

Großer Preis

1. Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg) mit Messi van’t Ruytershof; 0/0/39,55

2. Gilles Thomas (BEL) mit Luna van het Dennehof; 0/0/40,21

3. Mathieu Billot (FRA) mit Lord de Muze; 0/0/40,25 Weitere Informationen unter: www.jumpingcannes.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 5. bis 9. Juni in Opglabbeek/BEL

Großer Preis

1. Abdel Said (BEL) mit Etincelle d’Ellipse; 0/0/44,61

2. Anna Maria Kuhlmann (Hennef (Sieg) mit Pegasus Deau Re Mi; 0/0/47,68

3. Caroline Müller (Deutschland) mit Jack; 0/0/49,55 Weitere Informationen unter: www.sentowerpark.com Internationales Offizielles Vielseitigkeitsturnier (CCIO4*-S/CCI3*-S/2*-S) vom 6. bis 9. Juni in Avenches/SUI

Nationenpreis CCIO4*-S

1. Schweiz; 134,6 Punkte

2. Italien; 160,0

3 Deutschland (Anna Haag (Nördlingen), Carla Hanser (Wasserburg) und Amelie Reisacher (Memmingen)); 231,9

CCIO4*-S

1. Robin Godel (SUI) mit Grandeur de Lully CH; 42,4 (Dressur 31,2/Gelände7,2/Springen 4)

2. Felix Vogg (SUI) mit Dao de l’Ocean; 43,0 (29,4/13,6/0)

3. Susanna Bordone (ITA) mit Imperial van de Holtakkers 47,2 (32,0/11,2/4)

…

17. Carla Hanser (Wasserburg) mit Castagnola; 68,2 (36,4/31,8/0)

CCI3*-S

1. Mélody Johner (SUI) mit Erin; 28,6 (28,6/0/0)

2. Tamara Acklin (SUI) mit Caltra Western Beauty; 31,0 (31,0/0/0)

3. Mélody Johner (SUI) mit Gratte Cielle Peccau; 36,1 (28,9/3,2/4)

…

15. Jana Lehmkuhl (Warendorf) mit Lanzelot 142; 50,8 (31,6/ 15,2/4)

CCI2*-S

1. Felix Vogg (SUI) mit Kilcooley Kalbarri; 28,9 (28,9/0/0)

2. Beat Sax (SUI) mit Secret IV; 29,6 (29,6/0/0)

3. Brooke Schmid (SUI) mit Giandra vom Schloesslihof; 31,7 (31,7/0/0)

…

10. Merle Hoffmann (Trossingen) mit Saentis SH; 38,3 (31,1/7,2/0) Weitere Informationen unter: https://rechenstelle.de/de/veranstaltungen/2024/avenches/ Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*-S/3*-L/3*-S/2*-L/2*-S/1*-Intro) vom 6. bis 8. Juni in Maarsbergen/NED

CCI4*-S

1. Arne Bergendahl (Hamminkeln) mit Luthien NRW; 48,2 (Dressur 39,8/Springen 0/Gelände 8,4)

2. Jonelle Price (NZL) mit Grappa Nera; 48,9 (35,7/0/13,2)

3. Vanessa Bölting (Münster) mit Ready To Go W; 50,0 (28,8/0/21,2)

CCI3*-S

1. Gert Jan Heinen (NED) mit Goliath; 35,8 (25,8/0/10,0)

2. Arne Bergendahl (Hamminkeln) mit Bronco NRW; 39,3 (33,3/0/6)

3. Manon Minner (BEL) mit Agora de Bordenave; 40,4/30,4/0/10)

CCI2*-S

1. Sophie Leube (Hamm) mit Heda; 24,0 (24,0/0/0)

2. Jarno Debusschere (BEL) mit Star Connection FRH; 27,6 (27,6/0/0)

3. Renske Kroeze (NED) mit Lux Like Cruise; 28,1 (28,1/0/0)

CCI1*-Intro

1. Caroline Kalthoff (Hamminkeln) mit Ashanti’s Rose, 27,8 (27,8/0/0)

2. Vincent Martens (BEL) mit Campari van het Reukenis Z; 28,2 (28,2/0/0)

3. Vincent Martens (BEL) mit Kon-Tiki Quality Z; 28,6 (28,6/0/0)

CCI3*-L

1. Tijn de Blaauw (NED) mit The Joker; 34,8 (Dressur 33,6/Gelände 0/Springen 1,2)

2. Leida Naber (NED) mit Acsi Ginko de Hus; 46,5 (33,3/8,8;4,4)

3. Splinter Bergsma (NED) mit Vigo Key Sr Z; 48,3 (39,1/8/1,2)

…

9. Arne Bergendahl (Hamminkeln) mit Cliemann; 71,7 (31,3/36,4/4)

CCI2*-L

1. Imke de Grood (NED) mit Galio de Fangey; 33,5 (29,4/0/4)

2. Pip van der Salm (NED) mit Debby, 33,6 (29,6/0/4)

3. Lutz Bergendahl (Berg) mit Frank White (35,5/0/0) Weitere Informationen unter: https://online.equipe.com/shows/63198 und www.maarsbergenhorsetrials.nl Internationales Fahrturnier (CAI3*-H4/3*-H2/3*-H1) vom 6. bis 9. Juni in Pisecne nad Dyji/CZE

CAI3*-H4

1. Bram Chardon (NED); 163,46 (Dressur 44,98/Marathon 112,66/Kegel 5,82)

2. Anna Sandmann (Lähden); 173,47 (44,25/118,78/10,44)

3. Fredrik Persson (SWE); 185,86 (45,45/124,38/16,03)

CAI3*-H2

1. Vladimir Moudry (CZE); 164,27 (51,81/101,89/10,57)

2. Gerald Rössler (AUT); 169,88 (50,57/103,41/15,90)

3. Torsten Koalick (Drebkau); 183,35 (51,59/107,88/23,88)

CAI3*-H1

1. Lars Krüger (Grumbach) mit Janina, 157,25 (51,44/101,05/4,76)

2. Marisa Rössler (AUT) mit Jaron; 163,09 (51,24/104,63/7,22)

3. Lars Krüger (Grumbach) mit FST Effekt; 164,85 (53,64/105,21/6) Weitere Informationen unter E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.