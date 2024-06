Luhmühlen. Zum vierten Mal Deutscher Meister in der Vielseitigkeit wurde der dreimalige Olympiasieger und Weltmeister Michael Jung (41) aus Horb. Beim Titelkampf in Luhmühlen belegte er im Vier-Sterne-Wettbewerb auf fischerChipmunk FRH den ersten und auch noch mit Kilcandra Ocean Power den zweiten Platz nach Dressur, Gelände und Springen. Da nach dem Reglement jeweils nur der Reiter mit seinem besten Pferd in die Meisterschafts-Wertung einfließt, ging Silber an Sandra Auffarth (Ganderkesee) auf Viamant du Matz und Bronze an Calvin Böckmann (Lastrup) auf Altair de la Cense. Nicht am Start war in Luhmühlen Ingrid Klimke (Münster), die sich ganz für die entscheidende Sichtung zur Nominierung in der deutschen Dressur-Equipe bei Olympia in Paris beim CHIO von Deutschland in Aachen konzentriert. Sollte die Reitmeisterin zur Nominierung vorgeschlagen werden, hätte sie das gleiche Ziel erreicht wie ihr berühmter Vater Dr. Reiner Klimke, der in der Military 1960 in Rom bei Olympia startete und in der Dressur zwischen 1964 (Tokio) und Seoul (1988) nicht wenigerals sechs Olympische Goldmedaillen gewann. Endstand deutsche Meisterschaft Vielseitigkeit