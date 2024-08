Paris. Zum dritten Mal nach 1952 und 2012 wurde eine britische Springreiter-Equipe Olympiasieger. In einem einzigen alles andere als spandenden Umlauf vor Schloß Versailles siegte die Mannschaft in der Besetzung Ben Maher auf Dallas Vegas Batilly, Harry Charles auf Romeo und Scott Brash auf Hello Jefferson mit lediglich zwei Strafpunkten für Zeitüberschreitung vor den USA (4 Strafpunkte) und Frankreich (7). Die deutsche Equipe belegte mit 8 Fehlerpunkten den medaillenlosen fünften Rang. Das sogenannte Qualifikationsspringen mit einem Umlauf nach Fehlerpunkten und Zeit hatte Duetshcland noch ohne Strafpunkte gewonnen. Doch die Qualkifikation zählte nicht für die Medaillen-Konkurrenz einen Tag später. Endstand Team-Springen