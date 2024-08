Die deutsche Dressur-Gold-Equipe in Paris (von links) Isabell Werth auf Wendy, Jessica von Bredow-Werndl auf Dalera BB und Frederic Wandres auf Bluetooth OLD, der erste Dressur-Olympiasieger aus Südbaden (Foto: Stefan Lafrentz) Zum 15. Mal seit 1928 gewann eine deutsche Dressur-Equipe bei Olympia die Goldmedaille, diesmal in Paris mit dem bisher geringsten Vorsprung aller Zeiten von kaum wahrnehmbaren 0.121 Punkten vor der Auswahl von Dänemark (235,669), Bronze ging an Großbritannien. In der deutschen Mannschaft mit Frederic Wandres und Jessica von Bredow-Werndl kam Isabell Werth gleichzeitig zu ihrer achten Goldmedaille und ist somit die erfolgreichste deutsche Olympionikin aller Zeiten. Beste Einzeleiterin mit über 80 Prozent-Punkten im entscheidenden Grand Prix Special für die Teamwertung war die Dänin Cathrin Laudrup-Dufour auf der Stute Mount St.John Freestyle (81,216). Dressur Team-Wertung