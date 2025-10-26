Washington. Das mit 340.000 US-Dollar - rund 290.000 Euro - dotierte Weltcupspringen im Rahmen der Washington Horse Show gewann die 59 Jahre alte US-Amerikanerin Laura Kraut. Die Weltmeisterschafts-Zweite mit der Equipe 2006 in Aachen, Team-Olympiasiegerin von 2008 und Olympia-Silbermedaillengewinnerin mit der Mannschaft der Olympischen Spiele 2021 in Tokio, setzte sich im Stechen auf dem zehnjährigen Wallach Tres Bien Z gegen die beiden ebenfalls abwurffreien Kollegen in der Entscheidung - Daniel Coyle (Irland) auf Incredible und Ben Maher (Großbritannien) auf Faltic HB - durch. Einziger deutscher Teilnehmer war aus Stade Rene Dittmer (32), der sich mit der Stute Corsica X als Zwölfter gerade noch platzieren konnte. Weltcupspringen Nordamerikaliga Stand nach 2 Prüfungen