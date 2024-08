Mit Gold und Silber endete für die beiden deutschen Reiterinnen Jessica von Bredow-Werndl auf Dalera BB und Isabell Werth auf Wendy die Kür als Konkurrenz um die Einzelmedaillen der Olympischen Sommerspiele von Paris vor Schloss Versailles. Frederic Wandres auf Bluetooth OLD als dritter deutscher Starter belegte den 13. Platz in der Kür. Isabell Werth wurde in Paris gleichzeitig die bisher erfolgreichste Olympiateilnehmerin Deutschlands mit 14 Medaillen. Auf Video die deutschen Ritte Die Kür in Zahlen Was in der Kür gezeigt werden sollte