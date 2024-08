Zum neunten Mal nach 1948 gewann eine us-amerikanische Equipe in Dublin den Preis der Nationen des Internationalen Offiziellen Springreiterturniers (CSIO) von Irland. Die Prüfung war mit 200.000 Euro dotiert. Eine deutsche Mannschaft fehlte, der Verband entsandte nur zwei Elnzelreiter, Daniel Deußer und Kendira Claricia Brinkop (beide im Stall Stephex/ Wolvertem,Belgien). Seit 1868 wird in Dublin ein Turnier organisiert, das später den Titel „Dublin Horse Show“ erhielt, 1919 öffnete sich das Turnier bereits für weibliche Springreiterinnen, seit 1926 wird in der irischen Hauptstadt auch ein Preis der Nationen ausgetragen. Preis der Nationen von Irland