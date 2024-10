Einen der letzten Nationen-Preise der Springreiter auf Drei-Sterne-Level gewann in Vejer de la Frontera/ Andalusien ein Team aus Irland (9 Strafpunkte) vor Belgiens Vertretung (15) und einer US-Equipe (17). Insgeamt waren 18 Mannschaften am Start zu Füßen des sogenannten Weißen Dorfes in Andalusien. Eine deutsche Equipe war nicht am Start. Preis der Nationen in Vejer