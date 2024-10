Washington. Nach einer fast gefühlten Ewigkeit stand der Brasilianer Rodrigo Pessoa (51) wieder einmal ganz vorne nach einem Springen. In Washington war der Weltmeister von 1998 in Rom und Olympiasieger von Athen 2004 sowie der erste dreimalige Weltcupgewinner hintereinander und auf dem gleichen Pferd Bester im Großen Preis mit dem belgischen Wallach Major Tom. Die Prüfung war mit umgerechnet 315.000 Euro dotiert, davon gingen etwa 79.000 an den Sieger. Einziger deutscher Starter war Richard Vogel (Dagobertshausen) auf dem neunjährigen Hengst Phenyo, hatte aber im Normalparcours 16 Strafpunkte und blieb unplatziert. Großer Preis von Washington