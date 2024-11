Lausanne. Auf der Weltrangliste der Springreiter liegt Richard Vogel als bester Deutscher und als Siebter einen Platz vor Olympiasieger Christian Kukuk. Die Spitze hält nach wie vor der schwedische Weltmeister und Weltcupgewinner Henrik von Eckermann. In der Dressur ist Isabell Werth weiter auf Platz 1, ebenfalls in den Top Ten als Neunter hält sich aus dem deutschen Gold-Team von Paris Frederic Wandres auf. In der Vielseitigkeit als dritter Olympischer Reitdisziplin ist der britische Team-Olympiasieger Tom McEwen ganz vorne, als beste Deutsche nimmt Tokio-Goldmedaillengewinnerin Julia Krajewski Platz 5 ein, Michael Jung als Sieger bei Olympia in Paris wird auf der 13. Position geführt. Weltrangliste Springen Weltrangliste Dressur Weltrangliste Vielseitigkeit