Los Angeles. Das mit umgerechnet 385.000 Euro dotierte Weltcupspringen der Nordamerikaliga gewann in Santa Anita-Los Angeles der US-Amerikaner Karl Cook (33) - Team-Olympiazweiter bei Olympia in Paris - auf der zwölfjährigen Franzosen-Stute Caracole de la Roque (Preisgeld rd.127.000 €) vor dem für Israel reitenden Kolumbianer Daniel Bluman auf Corbie (77.000) und dem Iren Cian O`Connor auf dem Schimmel-Wallach Iron Man (58.000). Das Stechen hatten acht Teilnehmer erreicht. Unplatziert blieb der einzige deutsche Starter Richard Vogel (Dagobertshausen), der auf dem achtjährigen Hannoveraner Hengst Levi Noesdar im Normalumlauf zwei Abwürfe nicht vermeiden konnte und am Ende auf Platz 13 geführt wurde. Weltcupspringen Nordamerikaliga Gesamtstand nach 4 von 7 Springen