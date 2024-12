Baden-Baden. Die 18-jährige Sportgymnasiastin Darja Varfolomeev und Ruderer Oliver Zeidler waren bei den Olympischen Spielen in Paris Goldmedaillengewinner - und wurden zur „Sportlerin und zum Sportler des Jahres 2024“ von den deutschen Sportjournalisten gewählt. Mannschaft des Jahres wurde durchaus überraschend das „3x3-Basketballerinnen-Team“ vor dem deutschen Fußballmeister Bayer Leverkusen. Die Ehrungen fanden wie gewohnt in Baden-Baden statt. Die deutschen Reiter kamen im Gegensatz zu früheren Jahren wieder besser weg als zuletzt. So erreichte die zweimalige Dressur-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl den dritten Platz vor Isabell Werth, und bei den Sportlern des Jahres kam Vielseitigkeits-Goldmedaillengewinner Michael Jung auf die fünfte Position. Ganz vorne waren bisher aus dem deutschen Reitsport nur Hans-Günter Winkler und Fritz Thiedemann, die beiden Springreiter, die sich auch als Botschafter des neuen Deutschlands nach Ende des Zweiten Weltkriegs verstanden. Auf Winkler fiel die Wahl 1955 und 1956, auf Thiedemann 1958. Sportler des Jahres 2024 Sportler des Jahres: 1. Oliver Zeidler (Rudern) 1694 Punkte

2. Lukas Märtens (Schwimmen) 1647

3. Patrick Lange (Triathlon) 1439

4. Leo Neugebauer (Leichtathletik) 1043

5. Michael Jung (Vielseitigkeitsreiten) 941 Sportlerin des Jahres: 1. Darja Varfolomeev (Rhythmische Sportgymnastik) 1888 Punkte

2. Yemisi Ogunleye (Leichtathletik) 1809

3. Jessica von Bredow-Werndl (Dressurreiten) 1274

4. Isabell Werth (Dressurreiten) 1090

5. Malaika Mihambo (Leichtathletik) 1040 Mannschaft des Jahres: 1. 3x3-Basketball-Nationalmannschaft Frauen 2872 Punkte

2. Bayer Leverkusen Fußball Männer 1712

3. Handball-Nationalmannschaft Männer 1196

4. Reiten Dressur 919

5. Triathlon-Mixed 896 Die bisherigen „Sportler des Jahres“ seit 1947 Bundesrepublik Deutschland und von 1953 bis 1989 auch die Sportler des Jahres der DDR: Sportler des Jahres seit 1947/ BRD und DDR 2024 Oliver Zeidler, Rudern

2023 Lukas Dauser, Turnen

2022 Niklas Kaul, Leichtathletik

2021 Alexander Zverev, Tennis

2020 Leon Draisaitl,Eishockey

2019 Niklas Kaul, Leichtathletik

2018 Patrick Lange, Triathlon

2017 Johannes Rydzek, Nordische Kombination

2016 Fabian Hambüchen, Turnen

2015 Jan Frodeno, Triathlon

2014 Robert Harting, Leichtathletik

2013 Robert Harting, Leichtathletik

2012 Robert Harting, Leichtathletik

2011 Dirk Nowitzki, Basketball

2010 Sebastian Vettel, Motorsport

2009 Paul Biedermann, Schwimmen

2008 Matthias Steiner, Gewichtheben

2007 Fabian Hambüchen, Turnen

2006 Michael Greis, Biathlon

2005 Ronny Ackermann, Nordische Kombination

2004 Michael Schumacher, Motorsport

2003 Jan Ullrich, Radsport

2002 Sven Hannawald, Skispringen

2001 Erik Zabel, Radsport

2000 Nils Schumann, Leichtathletik

1999 Martin Schmitt, Skispringen

1998 Georg Hackl, Rodeln

1997 Jan Ullrich, Radsport

1996 Frank Busemann, Leichtathletik

1995 Michael Schumacher, Motorsport

1994 Markus Wasmeier, Ski alpin

1993 Henry Maske, Boxen

1992 Dieter Baumann, Leichtathletik

1991 Michael Stich, Tennis

1990 Boris Becker, Tennis

1989 Boris Becker, Tennis / Andreas Wecker, Turnen

1988 Michael Groß, Schwimmen / Olaf Ludwig, Radsport

1987 Harald Schmid, Leichtathletik / Torsten Voss, Leichtathletik

1986 Boris Becker, Tennis / Olaf Ludwig, Radsport

1985 Boris Becker, Tennis / Jens Weißflog, Skispringen

1984 Michael Groß, Schwimmen / Uwe Hohn, Leichtathletik

1983 Michael Groß, Schwimmen / Uwe Raab, Radsport

1982 Michael Groß, Schwimmen / Bernd Drogan, Radsport

1981 Toni Mang, Motorrad / Lothar Thoms, Radsport

1980 Guido Kratschmer, Leichtathletik / Waldemar Cierpinski, Leichtathletik

1979 Harald Schmid, Leichtathletik / Bernd Drogan, Radsport

1978 Eberhard Gienger, Turnen / Udo Beyer, Leichtathletik

1977 Dietrich Thurau, Radsport / Rolf Beilschmidt, Leichtathletik

1976 Gregor Braun, Radsport / Waldemar Cierpinski, Leichtathletik

1975 Peter-Michael Kolbe, Rudersport / Roland Matthes, Schwimmen

1974 Eberhard Gienger, Turnen / Hans-Georg Aschenbach, Skisport

1973 Klaus Wolfermann, Leichtathletik / Roland Matthes, Schwimmen

1972 Klaus Wolfermann, Leichtathletik / Wolfgang Nordwig, Leichtathletik

1971 Hans Faßnacht, Schwimmen / Roland Matthes, Schwimmen

1970 Hans Faßnacht, Schwimmen / Roland Matthes, Schwimmen

1969 Hans Faßnacht, Schwimmen / Roland Matthes, Schwimmen

1968 Franz Keller, Skisport / Roland Matthes, Schwimmen

1967 Kurt Bendlin, Leichtathletik / Roland Matthes, Schwimmen

1966 Rudi Altig, Radsport / Frank Wiegand, Schwimmen

1965 Hans-Joachim Klein, Schwimmen / Jürgen May, Leichtathletik

1964 Willi Holdorf, Leichtathletik / Klaus Urbanczyk, Fußball

1963 Gerhard Hetz, Schwimmen / Klaus Ampler, Radsport

1962 Gerhard Hetz, Schwimmen / Helmut Recknagel, Skisport

1961 Graf Berghe von Trips, Motorsport / Gustav-Adolf Schur, Radsport

1960 Georg Thoma, Skisport / Gustav-Adolf Schur, Radsport

1959 Martin Lauer, Leichtathletik / Gustav-Adolf Schur, Radsport

1958 Fritz Thiedemann, Reitsport / Gustav-Adolf Schur, Radsport

1957 Manfred Germar, Leichtathletik / Gustav-Adolf Schur, Radsport

1956 Hans Günter Winkler, Reitsport / Gustav-Adolf Schur, Radsport

1955 Hans Günter Winkler, Reitsport / Gustav-Adolf Schur, Radsport

1954 Heinz Fütterer, Leichtathletik / Gustav-Adolf Schur, Radsport

1953 Werner Haas, Motorrad / Gustav-Adolf Schur, Radsport

1952 Karl Kling, Motorsport

1951 Ehepaar Falk, Eiskunstlauf

1950 Herbert Klein, Schwimmen

1949 Georg Meier, Motorrad

1948 Gottfried von Cramm, Tennis

1947 Gottfried von Cramm, Tennis Sportlerinnen des Jahres seit 1947/ BRD und DDR 2024 Darja Varfolomeev Rhythmische Sportgymnastik

2023 Denise Herrmann-Wick, Biathlon

2022 Gina Lückenkemper, Leichtathletik

2021 Malaika Mihambo, Leichtathletik

2020 Malaika Mihambo, Leichtathletik

2019 Malaika Mihambo, Leichtathletik

2018 Angelique Kerber, Tennis

2017 Laura Dahlmeier, Biahtlon

2016 Angelique Kerber, Tennis

2015 Christina Schwanitz, Leichtathletik

2014 Maria Höfl-Riesch, Ski alpin

2013 Christina Obergföll, Leichtathletik

2012 Magdalena Neuner, Biathlon

2011 Magdalena Neuner, Biathlon

2010 Maria Riesch, Ski Alpin

2009 Steffi Nerius, Leichtathletik

2008 Britta Steffen, Schwimmen

2007 Magdalena Neuner, Biathlon

2006 Kati Wilhelm, Biathlon

2005 Uschi Disl, Biathlon

2004 Birgit Fischer, Kanusport

2003 Hannah Stockbauer, Schwimmen

2002 Franziska v. Almsick, Schwimmen

2001 Hannah Stockbauer, Schwimmen

2000 Heike Drechsler, Leichtathletik

1999 Steffi Graf, Tennis

1998 Katja Seizinger, Ski alpin

1997 Astrid Kumbernuß, Leichtathletik

1996 Katja Seizinger, Ski alpin

1995 Franziska v. Almsick, Schwimmen

1994 Katja Seizinger, Ski alpin

1993 Franziska v. Almsick, Schwimmen

1992 Heike Henkel, Leichtathletik

1991 Katrin Krabbe, Leichtathletik

1990 Katrin Krabbe, Leichtathletik

1989 Steffi Graf, Tennis / Kristin Otto, Schwimmen

1988 Steffi Graf, Tennis / Kristin Otto, Schwimmen

1987 Steffi Graf, Tennis / Silke Möller, Leichtathletik

1986 Steffi Graf, Tennis / Heike Drechsler, Leichtathletik

1985 Cornelia Hanisch, Fechten / Marita Koch, Leichtathletik

1984 Ulrike Meyfarth, Leichtathletik / Katarina Witt, Eiskunstlauf

1983 Ulrike Meyfarth, Leichtathletik / Marita Koch, Leichtathletik

1982 Ulrike Meyfarth, Leichtathletik / Marita Koch, Leichtathletik

1981 Ulrike Meyfarth, Leichtathletik / Ute Geweniger, Schwimmen

1980 Irene Epple, Ski alpin / Maxi Gnauck, Turnen

1979 Christa Kinshofer, Ski alpin / Marita Koch, Leichtathletik

1978 Maria Epple, Ski alpin / Marita Koch, Leichtathletik

1977 Eva Wilms, Leichtathletik / R. Ackermann, Leichtathletik

1976 Rosi Mittermaier, Ski alpin / Kornelia Ender, Schwimmen

1975 Ellen Wellmann, Leichtathletik / Kornelia Ender, Schwimmen

1974 Christel Justen, Schwimmen / Kornelia Ender, Schwimmen

1973 Uta Schorn, Turnen / Kornelia Ender, Schwimmen

1972 Heide Rosendahl, Leichtathletik / Karin Janz, Turnen

1971 Ingrid Mickler-Becker, Leichtathletik / Karin Balzer, Leichtathletik

1970 Heide Rosendahl, Leichtathletik / Erika Zuchold, Turnen

1969 Liesel Westermann, Leichtathletik / Petra Vogt, Leichtathletik

1968 Ingrid Becker, Leichtathletik / Margitta Gummel, Leichtathletik

1967 Liesel Westermann, Leichtathletik / Karin Janz, Turnen

1966 H. Hoffmann und K. Frisch / Leichtathletik, Gabriele Seyfert Eiskunstlauf

1965 Helga Hoffmann, Leichtathletik / Hannelore Suppe, Leichtathletik

1964 Zimmermann/Esser, Kanusport / Ingrid Krämer, Wasserspringen

1963 Ursel Brunner, Schwimmen / Ingrid Krämer, Wasserspringen

1962 Jutta Heine, Leichtathletik / Ingrid Krämer, Wasserspringen

1961 Heidi Schmid, Fechten / Ute Starke, Turnen

1960 Ingrid Krämer, Wasserspringen / Ingrid Krämer, Wasserspringen

1959 Marika Kilius, Eiskunstlauf / Gisela Birkemeyer, Leichtathletik

1958 Marianne Werner, Leichtathletik / Karin Beyer, Schwimmen

1957 Wiltrud Urselmann, Schwimmen /

1956 Ursel Happe, Schwimmen

1955 Helene Kienzle, Rollkunstlauf /

1954 Ursel Happe, Schwimmen

1953 Christa Seliger, Leichtathletik

1952 Mirl Buchner-Fischer, Ski alpin

1951 Ria Baran-Falk, Eiskunstlauf

1950 Ria Baran-Falk, Eiskunstlauf

1949 Lena Stumpf, Leichtathletik

1948 Mirl Buchner-Fischer, Ski alpin

1947 Marga Petersen, Leichtathletik Mannschaften des Jahres seit 1957/ BRD und DDR 2024 3 × 3 Basketball, Frauen

2023 Basketball Nationalmannschaft Männer

2022 Eintracht Frankfurt Männer

2021 Bahnrad Vierer Frauen

2020 FC Bayern München

2019 Skisprungteam Männer

2018 Eishockey Nationalmannschaft

2017 Beachvolleyball Frauen

2016 Beachvolleyball Frauen

2015 Nordische Kombination

2014 Fußball-Nationalteam Männer

2013 FC Bayern München

2012 Ruder Achter

2011 Borussia Dortmund

2010 Fußball-Nationalteam Männer

2009 Fußball-Nationalmannschaft Frauen

2008 Hockey-Nationalteam Männer

2007 Handball-Nationalmannschaft Männer

2006 Fußball-Nationalmannschaft Männer

2005 Basketball Nationalmannschaft Herren

2004 Hockey-Nationalteam Frauen

2003 Fußball-Nationalmannschaft Frauen

2002 Fußball-Nationalmannschaft Männer

2001 FC Bayern München

2000 Bahnrad-Vierer

1999 Skispringer-Nationalmannschaft

1998 1. FC Kaiserslautern

1997 Team Deutsche Telekom

1996 Fußball-Nationalmannschaft

1995 Borussia Dortmund

1994 Skispringer-Nationalmannschaft

1993 Basketball-Nationalmannschaft

1992 Hockey-Nationalteam

1991 1. FC Kaiserslautern

1990 Fußball-Nationalmannschaft Männer

1989 Deutschland-Achter / Straßenrad-Vierer

1988 Deutschland-Achter / Straßenrad-Vierer

1987 Federationscup Team / Volleyball-Nationalmannschaft, Frauen

1986 Degenfechter / Fußball-Junioren-Auswahl

1985 Daviscup-Team / Leichtathletik-Nationalteam, Frauen

1984 Degenfechter / Viererbob-Team

1983 VfL Gummersbach / Volleyball-Nationalteam, Frauen

1982 Leichtathletik-Staffel 4×400 m / Friedensfahrt-Mannschaft

1981 Wasserball-Nationalmannschaft / SC Magdeburg (Handball)

1980 Fußball-Nationalmannschaft / Handball-Nationalmannschaft

1979 TV Großwallstadt / Straßenrad-Vierer

1978 Handball-Nationalmannschaft / Ruder-Achter

1977 Florett-Fechter / Welt-/Europacup-Team Leichtathleten

1976 Bahnrad-Vierer / Fußball-Olympia-Auswahl

1975 Borussia Mönchengladbach / Europacup-Mannschaft Leichtathletinnen

1974 Fußball-Nationalmannschaft / 1. FC Magdeburg

1973 Bahnrad-Vierer / Dynamo Dresden

1972 Hockey-Nationalmannschaft / 4×400 m-Staffel, Frauen

1971 Borussia Mönchengladbach / 4×400 m-Staffel, Frauen

1970 Fußball-Nationalmannschaft / Volleyball-Nationalmannschaft, Männer

1969 Springreiter-Equipe / Volleyball-Nationalmannschaft, Männer

1968 Deutschland-Achter / Vierer ohne Steuermann

1967 FC Bayern München / Trophy-Motorrad-Team

1966 Fußball-Nationalmannschaft / Fußball-Nationalmannschaft

1965 Leichtathletik-Nationalmannschaft / Fußball-Nationalmannschaft

1964 Berliner Ruder-Vierer / Fußball-Olympia-Auswahl

1963 Hockey-Nationalmannschaft / Fußball-Nationalmannschaft

1962 Ratzeburger Ruder-Achter / 4×100 m-Lagenstaffel, Frauen

1961 1. FC Nürnberg / SC Empor Rostock (Fußball)

1960 Deutschland-Achter / Friedensfahrt-Mannschaft

1959 Deutschland-Achter / Handball-Nationalmannschaft

1958 Leichtathletik-Nationalmannschaft

1957 Borussia Dortmund