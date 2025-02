Offizielles Internationales Dressur-Turnier (CDIO) der USA in Wellington Der Preis der Nationen endete mit dem fünften Erfolg in Serie einer deutschen Equipe, die von der Kasselmann-Truppe aus Hagen am Teutoburger Wald gestellt wurde mit Evelyn Egger, Felicitas Hendricks und Lars Lingus, dazu gehörte Michael Klimke aus Münster. Auf den nächsten Plätzen landeten die Teams der USA und von Schweden.