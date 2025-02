Doha. Wie im Vorjahr gewann die Schwedin Malin Baryard-Johnsson auf der Stute Indiana den Großen Preis von Doha, Zweite Janne Friederike Meyer-Zimmermann, die vor acht Tagen an gleicher Stelle erfolgreich war. Der mit 540.000 Euro ausgeschriebene Große Preis beim Internationalen Turnier in Doha auf der Anlage Al Shaqab hatte am Ende das gleiche Siegerpaar an der Spitze wie das Jahr zuvor: Malin Baryard-Johnsson (49) auf der nun 17 Jahre alten belgischen Stute Indiana von Kashmir van Schuttershof. In der entscheidenden zweiten Runde war die schwadische Team-Olympiasiegerin von Tokio 2021 68 Hundertstelsekunden Schneller als die Pinnebergerin Janne Friederike Meyer-Zimmermann (44) mit ihrem ebenfalls in Belgien gezogenen Wallach Messi van `t Ruytershof, was sich vor allem bei der Prämie bemerkbar machte. Die Skandinavierin kassierte 178.200 Euro, die Holsteinerin 108.000. Die Siegerin setzte damit ihre beeindruckende internationale Laufbahn fort, die mit 20 Jahren in England bei John Whitaker begann, bei dem sie zwei Jahre bis 1997 ritt und lernte. Zu ihren großen Erfolgen zählen jeweils Silber mit den Mannschaften 2001 und 2017 bei der Europameisterschaft, ebenfalls Silber im Team bei der Weltmeisterschaft 2002 und bei Olympia 2004. Großer Preis von Doha