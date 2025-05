Warendorf. Alle vier Jahre werden bei der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) und dem Deutschen Olympiade-Komitee für Reiterei (DOKR) die Gremien neu gewählt. Dabei werden nicht nur das Präsidium sowie die Vorstände der Bereiche Sport, Zucht und Persönliche Mitglieder neu aufgestellt, sondern auch die DOKR-Disziplinausschüsse. Und so setzen sich die Ausschüsse für die kommenden vier Jahre zusammen: DRESSUR: Klaus Roeser (Vorsitzender), Miriam Johannsmann (Stellvertretende Vorsitzende), Henning Lehrmann, Cornelia Albrecht (Vorsitzende der AG Nachwuchs), Bundestrainerin Monica Theodorescu sowie Ü21-Aktivensprecherin Helen Langehanenberg. Neu dabei sind die bereits gewählte U21-Aktivensprecherin Valentina Pistner aus Bad Homburg sowie der Richter und Steward Hermann Erver aus Bochum. SPRINGEN: Peter Hofmann (Vorsitzender), Gerd Sosath (Stellvertretender Vorsitzender), Lars Nieberg, Heidi van Thiel (Vorsitzende AG Nachwuchs) und Bundestrainer Otto Becker. Neu dabei sind die beiden Aktivensprecher Philip Rüping aus Steinfeld (Ü21) und Johanna Beckmann aus Löningen (U21) sowie Marco Kutscher aus Bad Essen, zweifacher Bronzemedaillengewinner der Olympischen Spiele 2004 und Doppeleuropameister 2005. Als Ehrenmitglied gehört dem Ausschuss außerdem mit beratender Stimme der frühere Bundestrainer Herbert Meyer an. VIELSEITIGKEIT: Zur neuen Vorsitzenden gewählt wurde die Tierärztin, Olympiareiterin und frühere Aktivensprecherin Dr. Annette Wyrwoll aus Duggendorf. Neu dabei sind auch die beiden Aktivensprecher Jan Büsch aus Bonn (Ü21) und Antonia Baumgart aus Düsseldorf (U21). Dem Ausschuss gehören wie bisher außerdem Joachim Jung (Stellvertretender Vorsitzender), Dietmar Hogrefe, Karl-Heinz Nothofer sowie Fritz Lutter (Vorsitzender AG Nachwuchs) und Bundestrainer Peter Thomsen an. FAHREN: Rainer Bruelheide (Vorsitzender), Rainer Kohaus (Stellvertretender Vorsitzender), Michael Müller, Marie Tischer (Vorsitzende der AG Nachwuchs) sowie Cheftrainer Karl-Heinz Geiger. Neu in den Vorstand gewählt wurde der erfolgreiche Zweispännerfahrer Arndt Lörcher aus Wolfenbüttel. Im Ausschuss Fahren gibt es außerdem gleich vier Aktivensprecher: Fahren Vierspänner: René Poensgen (Vierspänner und „Overall“-Aktivensprecher), Christoph Dieker (Fahren Einspänner), Steffen Brauchle (Ponys), Carl Holzum (U21) sowie neu Lars Schwitte aus Stadtlohn als Aktivensprecher der Zweispännerfahrer. Ehrenmitglied des Ausschusses Fahren ist der ehemalige Vorsitzende Heinz Kerkhoff. VOLTIGIEREN: Kerstin Nimmesgern (Vorsitzende), Alexander Hartl (Stellvertretende Vorsitzender), Petra Niemeyer, Ute Schönian sowie Raphaela Meyer (Vorsitzende der AG Nachwuchs) und Bundestrainer Kai Vorberg. Aktivensprecher sind Simone Drewell (Ü21) sowie Longenführer Lars Hansen aus Hannover (U21), der vorab von den Aktiven zum U21-Aktivensprecher gewählt wurde. Weitgehend vom DOKR-Vorstand berufen werden die Mitglieder des DOKR-Beirats PARA EQUESTRIAN. Vorsitzender ist Dr. Jan Holger Holtschmit, Stellvertretende Vorsitzende ist Britta Bando. Dem Beirat gehören außerdem Simone Krychowski, Bundestrainerin Silke Fütterer-Sommer und Nachwuchs-Bundestrainer Rolf Grebe sowie der Disziplin-Koordinator Nico Hörmann an. Von den Aktiven zu ihrer Sprecherin gewählt wurde Regine Mispelkamp,