Donaueschingen. Nach fünf Jahren Pause steht beim Internationalen Pferdesportereignis in Donaueschingen – 18. bis 21. September - das Gespannfahren mit Viererzügen wieder auf dem Programm. Als eine der Hauptattraktionen gehörte vor Jahren das Fahren der Viererzüge im Schlosspark von Donaueschingen zu den Hauptattraktionen des traditionellen S. D. Fürst Joachim zu Fürstenberg-Gedächtnisturnier Turniers. Dann wechselten die Veranstalter und Fahren verschwand aus dem großen Programm. „Für mein Team und mich war von Anfang an klar, dass das Fahren fester Bestandteil des sportlichen CHI-Programms ist und sein muss. Dass nun in unserem zweiten Jahr auch die Königsdisziplin Vierspänner Pferde an die Brigach zurückkehrt, macht mich stolz und ich freue mich sehr darauf“, so Veranstalter Matthias Rath. Außerdem konnte der Turnierchef ein neues Team für das Ressort Fahren gewinnen: Die eingeschworene Gemeinschaft der Fürstenberg Fahrfreunde rund um Bettina Rigbers-Böhnisch und Jennifer Küpfer. Und mit Johan Jacobs aus den Niederlanden und Josef Heisterkamp zeichnen sich zwei neue Parcourschefs für die Kurse verantwortlich. Der Fahrsport beim CHI startet erneut durch! „Die Pony-Vierspänner werden in diesem Jahr nicht dabei sein, weil zeitgleich ihre Weltmeisterschaft in Frankreich lauft. Aber wir werden wieder die Großpferde-Vierspänner bei uns im Schlosspark haben“, erzählt Bettina Rigbers-Böhnisch, und die Vorfreude in ihrer Stimme ist nicht zu überhören. „Auf die Vierspänner haben die Donaueschinger Zuschauer, glaube ich, lange gewartet. Außerdem haben wir den Nationenpreis der Zweispänner, das ist das höchste Niveau, was es bei Zweispännern gibt.“ Seit 70 Jahren gehört der Fahrsport zum Turnier in Donaueschingen. 1976 waren dann die Vierspänner das erste Mal im Schlosspark dabei, schon ein Jahr später haben sie dort ihre Europameisterschaften ausgetragen. 2019 trafen sich die Vierspänner erneut zu ihrem Jahres-Höhepunkt in Donaueschingen und das deutsche Team sicherte sich überraschend EM-Gold! Der Parcourschef 2019 war der Niederländer Johan Jacobs, 2025 ist er wieder Herr der Hindernisse im Schlosspark. „Er ist sehr erfahren, er kennt Donaueschingen und er kennt die Fahrer. Wir wollen wieder zurück zum internationalen Stellenwert, den das Fahren in Donaueschingen hatte – da ist ein internationaler Parcourschef sehr wichtig.“ Jacobs arbeitet in Donaueschingen eng zusammen mit Josef Heisterkamp aus Bocholt. Heisterkamp ist ebenfalls internationaler Parcourschef und zudem als Richter und Fahrausbilder tätig. Ein Top-Team der Parcourschefs, ausgesucht von einem Top-Team in der Leitung: Das Damen-Duo Rigbers-Böhnisch und Küpfer von den Fürstenberg Fahrfreunden. „Unser Helferteam setzt sich aus den Fürstenberg Fahrfreunden, aktiven Fahrern und leidenschaftlichen Fahrsportbegeisterten zusammen. Wir sind unglaublich stolz darauf, eine so großartige Gruppe an unserer Seite zu haben. Ihre kreativen Ideen und die tatkräftige Anwesenheit bei den Helfereinsätzen sind von unschätzbarem Wert und tragen maßgeblich zum Erfolg unserer Veranstaltungen bei.“ Das Helferteam repariert und streicht, sichtet und reinigt das Material, organisiert und bereitet vor, damit zum Turnier alles perfekt ist. Die zentrale Anlaufstelle für alles ist immer das Duo Rigbers-Böhnisch und Küpfer. „Mein Mann und ich haben bis 2006 über 20 Jahre die Fahrsport-Wettbewerbe in Donaueschingen geleitet, aber dann ist mein Mann erkrankt und wir haben uns zurückgezogen“, erzählt Bettina Rigbers-Böhnisch. 2016 ist Falk Böhnisch, der passionierte Gespannfahrer und erfolgreiche Parcourschef, gestorben, seine Frau ist von Donaueschingen weggezogen. „Ich hatte jetzt fast 20 Jahre nichts mehr direkt mit dem Donaueschinger Turnier zu tun. Aber bei der Neuauflage des Turniers 2024 war unser Verein, die Fürstenberg Fahrfreunde, schon mit im Team der Helfer und hat nun dieses Jahr die Leitung übernommen.“ Im Zuge dessen haben die Fahrfreunde bei Bettina Rigbers-Böhnisch angerufen und gefragt, ob sie mitmachen würde. Damit habe sie gar nicht gerechnet, aber sie habe gerne ja gesagt. „Der Fahrsport in Donaueschingen hatte einen wirklich großen Stellenwert im Leben von meinem Mann und mir“, betont Bettina Rigbers-Böhnisch. „Wir hatten eine Fuhrhalterei in Aasen, wir haben Fahrausbildung gemacht, hatten Hochzeitskutschen und Planwagen und haben Schauprogramme inszeniert – wir haben alles gemacht, was mit Pferden und Fahren zu tun hatte. Außerdem bin ich Fahrrichterin und Pferdewirtschaftsmeisterin.“ Eine Pferde-und Fahrfrau durch und durch, die weiß, was Fahrsportler und -Fans sich wünschen. Jennifer Küpfer war einst eine Fahrschülerin der Böhnischs, ist inzwischen selbst im Turnier-Fahrsport erfolgreich unterwegs und Mitglied bei den Fürstenberg Fahrfreunden. Fahrsport bedeutet immer Aufwand und Passion und fast immer stehen ganze Familien dahinter – über Generationen. Auch bei den Küpfers. Jennifers Vater, Hans-Peter Wirbser, ist erster Vorsitzender der Fahrfreunde. Auch er ist schon voller Vorfreude auf das CHI Donaueschingen und engagiert sich aktiv in den Vorbereitungen – wie das komplette Team. „Für Donaueschingen und Umgebung ist dieses Turnier ein Volksfest, so wie Aachen für die Aachener Region. Ein Fest, zu dem auch Nicht-Pferdemenschen gehen – und zwar am Samstag wegen der Fahrer!“, ist Bettina Rigbers-Böhnisch überzeugt. „Fahrsport in Donaueschingen begeistert!“ ******************************************* Tickets kann man auf dreierlei Art erwerben: • Online auf der Website: https://chi-donaueschingen.reservix.de/ • Telefonisch bei der Reservix Hotline: +49-761-888499-99 • Oder direkt in der Tourist-Info Donaueschingen, Karlstraße 58 Weitere Infos zum Internationale S. D. Fürst Joachim zu Fürstenberg-Gedächtnisturnier Donaueschingen vom 18. bis 21. September 2025 finden Sie unter CHI Donaueschingen 2025 - Offizielle Seite (http://chi-donaueschingen.com)