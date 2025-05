Marbach. In der großen Vielseitigkeitsprüfung (CCI4*) führt nach Dressur und Gelände die Schwedin Louise Romeike. Die 34-jährige Schwedin Louise Romeike - Schwiegervater Hinrich Romeike war Olympiasieger in Peking 2008 - verteidigte in der Geländeprüfung der Internationalen Marbacher Vielseitigkeit ihren Spitzenplatz in der Vier-Sterne-kurz-Prüfung um den Preis der Firma iWEST Tiernahrung. Zwar kassierte die Schwedin im Sattel ihres Wallachs Caspian auf dem Kurs 3,6 Strafpunkte, aber weil Verfolgerin Ingrid Klimke (Münster) aufgab, reichten die 28,6 Gesamtpunkte weiterhin für den „Platz an der Sonne“. Romeikes Landsfrau Frida

Andersen, die mit ihrer Stute Stonehavens Baby Blue ohne Fehler ins Ziel kam und nun 32,5 Punkte aufweist, machte einen großen Sprung von Rang 11 nach der Dressur auf den zweiten Platz. Die Österreicherin Lea Siegl im Sattel des Wallachs van Helsing P aus dem Zuchtgebiet Brandenburg-Anhalt musste zwar im Gelände 4,8 Punkte hinnehmen, hielt mit jetzt 32,8 Punkten jedoch ihre Position 3, die sie in der Dressur erkämpft hatte . Bundestrainer Peter Thomsen (Lindewitt) lobte im Pressegespräch, „wir hatten hier heute exzellente Bedingungen, der Boden war noch nie so gut!“ Die Zuschauer hätten tollen Sport gesehen, „ich bin einfach super zufrieden!“ Er schloss mit einem „Kompliment an Bernd Backhaus, er hat sehr, sehr sicher gebaut, mit guten Distanzen, so dass man akkurat reiten musste“. Malin Hansen-Hotopp (48) aus Gransebieth in Mecklenburg-Vorpommern und nach dem Gelände mit dem Holsteiner Wallach Carlitos Quiddith K Fünfte (33,4 Punkte), bestätigte: „Das

war heute ein toller und fair gebauter Kurs! Ich war schon dreimal hier und bin von Marbach total begeistert! Ich komme sehr gerne als Saisonvorbereitung und habe hier immer viel Spaß. Herzlichen Dank an Danièle Vogg und ihr Team!“ Anna Haag aus Ansbach mit ihrem selbstgezogenen Hannoveraner-Wallach Little Caterpillar handelte sich im Gelände zwar 23,2 Punkte ein und liegt mit insgesamt 53,5 Zählern vor dem Springen auf dem 18. Platz, war von der Marbacher Veranstaltung aber begeistert: „Es war

heute toll für die Reiter, auch für uns Amateure, so viele Zuschauer und wirklich hervorragende Bedingungen.“ Kurs-Designer Bernd Backhaus (Gladenbach) zog ebenfalls eine positive Bilanz: „Das Bautrupp-Team hat eine super Leistung abgeliefert, und die Reiter waren happy!“ Holger Sontheim (Veringenstadt), Vorsitzender der veranstaltenden Interessengemeinschaft der Vielseitigkeitsreiter in Baden-Württemberg (IGV-BW), erklärte, man habe im Vorfeld die Eintrittspreise gesenkt, genaue Zuschauerzahlen konnte er jedoch noch nicht nennen. Im

Vorverkauf seien 1.000 Tickets abgesetzt worden. Die Einschätzung von Dr. Astrid von Velsen-Zerweck, der Gestütsleiterin von Marbach: „Es waren mehr Zuschauer als im letztenJahr gekommen“. Alle Ergebnisse sind unter https://www.rechenstelle.de/de/veranstaltungen/2025/marbach/ beziehungsweise https://marbacher-vielseitigkeit.de/ abrufbar.