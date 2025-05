Siegerin Louise Romeike auf Caspian - in allen drei Konkurrenzen gab das Paar eine gute Figur ab (Foto: TOM`s PIC) Marbach. Die Schwedin Louise Romeike, Schwiegertochter des deutschen Olympiasiegers Hinrich Romeike, gewann die Vier-Sterne-Vielseitigkeit auf dem Gelände des baden-württembergischen Landgestüts in Marbach. Der Name Romeike verpflichtet eben. Mit einem Start-Ziel-Erfolg für die 34 Jahre alte Schwedin Louise Romeike auf dem Caspian endete die von der Firma iWest-Tiernahrung gesponserte Vier-Sterne-Vielseitigkeit-Konkurrenz in Marbach. Nach ihrem Spitzenplatz in der Dressur (25,0 Punkte) verteidigte die Schwiegertochter von Peking-2008-Olympiasieger Hinrich Romeike ihre Führung am Samstag im Gelände (3,6). Am Schlusstag kassierte die 34-Jährige in der „Marbacher Hengstparadearena“ im Springen zwar einen Abwurf, konnte mit insgesamt 32,6 Zählern jedoch ihren knappen Vorsprung halten. Malin Hansen-Hotopp (Gransebieth) und ihr Holsteiner Wallach Carlitos Quiddith K blieben im Springen fehlerfrei, wurden mit 33,4 Punkten jedoch knapp geschlagen Zweite. Auf dem dritten Rang landete Frida Andersen (Schweden), die mit ihrer Stute Stonehavens Baby Blue ebenfalls einen „Klotz“ im Parcours hatte und letztendlich auf 36,5 Punkte kam. Das Deutsche Berufsreiterchampionat sicherten sich Nina Schultes (Neuhütten) und der 18-jährige Württemberger Wallach Grand Prix Iwest (39,3) vor Anna Siemer (Salzhausen) im Sattel der Hannoveraner Stute FRH Butt’s Avondale (44,6). Den U25-Förderpreis gewann Annabel Kurth (Beiersdorf) mit ihrem 14-jährigen Wallach aus dem Zuchtgebiet Sachsen-Thüringen, Captain Morgan S (64,8 Punkte), vor dem Möglinger Linus Weiß im Sattel von Astrello, einem schon 16 Jahre alten Hannoveraner Wallach (70,5). Alle Ergebnisse sind unter https://www.rechenstelle.de/de/veranstaltungen/2025/marbach/beziehungsweise https://marbacher-vielseitigkeit.de/ abrufbar.