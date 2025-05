Madrid. Ihren bisher größten Erfolg feierte die griechische Springreiterin Ioli Mytilineou in Madrid mit einem Erfolg im Grand Prix der Global Champions Tour - vor zwei Deutschen… Die griechische Springreiterin Ioli Mytilineou ist ganz oben angekommen. Im mit 500.000 Euro dotierten Großen Preis von Madrid im Rahmen der Global Champions Tour auf den herrlichen Gelände El Campo siegte die 27-Jährige nach Stechen auf dem Wallach Làrtiste de Toxandra, was ihr ein Preisgeld von 165.000 € einbrachte. Dahinter mit ebenfalls fehlerfreien Ritten belegten Marco Kutscher (Bad Essen) auf Aventador S und Gabs-Dieter Dreher (Eimeldingen) auf Elysium dne beiden nächsten Plätze. Evenfalls platziert und damit im Geld waren aus Duetschland Olympiasieger Christian Kukuk (Riesenbeck) auf Cepano Baloubet als Siebter, Katrin Eckermann (Sassenberg) auf Iron Dames Dialou Blue PS auf Position neun und einen Rnag dahinter dahinter Jörne Sprehe (Fürth) auf Toys. Die Siegerin, deren Eltern ihr vor Jahren eine Anlage in der Nähe von Brüssel kauften, ist damit gleichzeitig für das große Finale Mitte November in Prag qualifiziert. Nach dem vierten von insgesamt 15 Wettbewerben führt in der Gesamtwertung der Belgier Gilles Thomas mit 87 Punkten vor Edwina Tops-Alexander (Australien), die auf 75 Zähler kommt. Dahinter als Dritter folgt der Ire Denis Lynch (67,2). Riesenbeck ist einziger deutscher Austragungsort der Global Tour (11., bis 14. September). Großer Preis von Madrid Stand nach 4 Wertungsprüfungen