Den Preis der Nationen auf 3-Sterne-Level des zusätzlichen Internationalen Offfiziellen Springreiterturniers (CSIO) neben dem CSIO in Rotterdam in den Niederlanden sicherte sich in Kronenberg eine Equipe des Gastgeberlandes. Auf den nächsten Rängen folgten Belgien, Großbritannien und Deutschland mit Marcus Ehning auf Flower Girl, Patrick Stühlmeyer auf HH Chaccocothargo, Harm Lahde auf Oak Grove`s Commander Bond und Stefan Engbers auf Baju NRW. Am Start waren zwölf Equipen, In der deutschen Auswahl startete Marcus Ehning zum 104. Mal für Deutschland, damit liegt er auf der Liste mit Einsätzen in Nationenpreisen für Deutschland als Dritter knapp hinter Hans Günter Winkler, der in seiner Laufbahn 105 Mal für Deutschland eingeritten war. Den Rekord mit 135 Nominierungen für die Nationalmannschaft hält unangefochten Ludger Beerbaum. Preis der Nationen der Niederlande (CSIO3*)