La Baule. Zum Abschluss des französischen CSIO in La Baule gewann Daniel Deußer dern Rolex Grand Prix. Ebenfalls das Stechen erreicht hatte Richard Vogel von der deutschen Equipe, die im Preis der Nationen Siebter geworden war. Wieder ein Spitzenpferd unter dem Sattel hat der großartige Springreiter Daniel Deußer (43). Der Hesse, Jos Lansink, Ludger Beerbaum und John Whitaker zu seinen Vorbildern zählt, gewann auf dem elfjährigen belgischen Hengst Otello de Guldenboom von Tobago Z den mit 502.000 Euro dotierten Großen Preis des Internationalen Offizielleb Springreiterturniers (CSIO) von Frankreich im Atlantikbad La Baule. Zweiter hinter dem Team-Olympiadritten von Rio 2016 und früheren Weltcupsieger von 2014 wurde der Kolumbianer Rene Lopez Lizarazo (61) auf der Oldenburger Stute Londina, Dritter der US-Amerikaner McLain Wartd auf Imperuial, den vierten Rang belegte der Brasilianer Pedro Veniss auf Nimrod. Nur diese vier Reiter waren im Stechen mit acht Teilnehmern fehlerfrei geblieben. Richard Vogel (Pfungstadt) platzierte sich mit Levi Noesar als Siebter noch einen Platz vor Weltmeister Henrik von Eckermann (Schweden) auf Minute Man. Im Preis der Nationen (250.000 Euro) lief keine Runde für einen Reiter der deutschen Equipe (Teamchef Otto Becker) fehlerfrei. Katrin Eckermann mit Iron Dames Dialou ou Blue PS (4 und 8 Strafpunkte/ Streichresultat), Sandra Auffarth mit Quirich (4/ Streichresultat und 4), Richard Vogel auf Cloudio (4 und 0) und Daniel Deußer auf Gangster (4 und 4) sammelten insgesamt 20 Strafpunkte ein und wurden am Ende Siebenter. Der erste Platz ging an Irland (0 Fehlerpunkte) vor Belgien (4) und Brasilien (8). Am Start waren zehn Mannschaften, Prämien ausbezahlt wurden an acht. Großer Preis von La Baule Preis der Nationen