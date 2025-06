Hagen a.T.W. Für Deutschlands Reiter-Nachwuchs läuft alles weiter wie erhofft beim Internationalen Offiziellen Turnier (CHIO) auf dem Kasselmannhof in Hagen am Teutoburger Wald, von der Bedeutung her die einzige Veranstaltung dieser Güteklasse weltweit. Es lief bisher hervorragend für die deutschen Nachwuchsdressurreiter in Hagen am Teutoburger Wald. Nachdem die Junioren und Jungen Reiter schon am Donnerstag von “Future Champions” ihre Nationenpreise gewinnen konnten, haben die Children (U14) und Ponyreiter (U16) heute nachgelegt und im Mannschaftsvergleich überzeugt. Leni-Sophie Gosmann mit Diamantini Ea WE, Madlin Tillmann auf Mister Prime Time und Maya Victoria Irene Wächter mit Nasdaq FH belegten die Plätze eins, zwei und drei in der Einzelwertung und sicherten damit souverän den Mannschaftssieg vor den Reitern aus Dänemark und den Niederlanden. 145.429 lautete die Gesamtpunktzahl des deutschen Trios um Bundestrainerin Caroline Roost. 72.810 Prozent lautete das Ergebnis für Leni-Sophie Gosmann und ihren neunjährigen Hengst, damit gewannen sie mit einem hauchdünnen Vorsprung vor Teamkollegin Madlin Tillmann (72.619). In der U14-Dressur haben Marielen Theresa Osterhoff mit Davina, Linda Schuchmann auf Vintage und Lynn Sophie Soddemann mit Fürst Schwarzenberg MT den Sieg im Nationenpreis geholt. Mit über elf Punkten Vorsprung hat sich die deutsche U14-Mannschaft unter der Leitung von Equipechefin Caroline Roost vor die Teams aus Belgien und Frankreich gesetzt. Das beste deutsche Einzelergebnis lieferten dabei Marielen Theresa Osterhoff und ihre Rappstute Davina ab: 80.775 Prozent bedeuteten die goldene Schleife in der Einzelwertung. Gold für Irland – Silber für deutsche Junioren Es war ein Kopf-an-Kopf Rennen zwischen Irland und Deutschland im Nationenpreis im Springreiten der Junioren, doch am Ende hatten die Reiter von der Grünen Insel die Nase vorn. Equipechef Denis Flannely hatte eine starke Mannschaft um Jack Kent auf Indiana Jones, Alice Wachman mit Killarney, Annie Boland auf Calisto Blanc und Tabitha Kyle mit BP Goodfellas aufgestellt. Mit einem Endergebnis von nur vier Fehlerpunkten waren die Iren nicht zu schlagen. Die deutsche Mannschaft bestehend aus Leo Renner mit Ludwig, Fabio Thielen mit Stakaya, Lennard Tillmann mit Veltiner und Emma Bachl auf Condolcessa gaben ihr Bestes und beendeten die Prüfung über zwei Runden mit fünf Fehlerpunkten vor den Reitern aus Belgien auf dem Bronzerang. “Mit einem Podiumsplatz sind wir total zufrieden“, erklärte Nachwuchstrainer Eberhard Seemann. “Die Iren waren überragend, aber wir haben gut dagegengehalten. Besonders Leo und Emma waren heute hervorragend.” Zu CHIO in Zahlen