St.Tropez. Zum zweiten Mal in dieser Saison gewann der Brite Scott Brash (39) einen Grand Prix der Global Champions Tour im Springreiten. Nach seinem Erfolg in Shanghai sicherte sich der Schotte nun auch in St. Tropez auf der Chacco-Blue-Tochter Hello Chadora Lady (12) den Spitzenplatz und ein Preisgeld von 101.838 Euro. Hinter dem Team-Olympiasieger von London 2012 und Paris 2024 belegten der US-Amerikaner Kent Farrington - Weltranglisten-Erster - auf Toulayna und der Franzose Julien Epaillard auf Donatello d`Auge die nächsten Plätze. Bester Deutscher war Exmeister Philipp Weishaupt (Riesenbeck) auf dem belgischen Rapp-Hengst Oreo D.R. als Siebter. In der Gesamtwertung führt der Belgier Gilles Thomas mit 120 Punkten nach sechs von 15 Wertungsprüfungen vor dem Franzosen Simon Delestre (103,2) und Scott Brash (101). Hinter dem Österreicher Max Kühner ((92) ist Olympiasieger Christian Kukuk (Riesenbeck) mit 90 Zählern als bester deutscher Teilnehmer Fünfter. In Deutschland macht die Serie nur noch in Riesenbeck Station, vom 11. bis 14. September. Grand Orix von St. Tropez