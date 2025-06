Balve. Nach sieben Jahren holte Sönke Rothenberger (30) wieder einen deutschen Meistertitel in der Dressur. Der Titelträger 2018 mit Cosmo in Grand Prix Special und Kür gewann nun beim Championat in Balve vor Schloss Wocklum die Goldmedaille in der Kür im Sattel von Fendi vor dem überraschenden Matthias Alexander Rath auf Destacado und Isabell Werth, die ihren zehnjährigen Wallach Special Blend vorstellte. Die 18. Deutsche Meisterschaft hatte erfolgreichste deutsche Olympionikin im Grand Special mit der Stute Wendy de Fontaine herausgeritten. Deutsche Dressur-Meisterschaft Kür