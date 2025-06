Paris. Der siebte Große Preis der diesjährigen Global Champions Tour brachte dem jungen Belgier Gilles Thomas den insgesamt dritten Erfolg der 2006 kreierten Reihe. Im Vorderfeld der Veranstaltung auf dem Marsfeld in der Nähe des Eiffelturms von Paris befand sich auch eine Deutsche. Der mit 308.600 Euro dotierte Große Preis der Springreiter im Rahmen der Global Champions Tour hatte auf dem 24 ha großen Marsfeld in der Nähe des Pariser Eiffelturms einen überlegenen Sieger in dem Belgier Gilles Thomas (27). Der zweimalige Landesmeister setzte sich im Stechen auf dem Franzosen-Hengst Ermitage Kalone von Catoki soubverän gegen die frühere amerikanische Balletttänzerin Leellie Keenan (28) auf dem holländischen Wallach Fasther und den Iren Denis Lynch (49) auf dem ebenfalls in Frankreich gezogenen Wallach Mr.Boombastic von Vigo durch. Hinter Lynch, dem der Schweizer Thomas Straumann durch den Kauf von außergewöhnlichen Pferden auf die ganz große Bühne des Springsports verhalf und der dadurch auch 2009 den Großen Preis von Aachen auf Lantinus gewann, platzierte sich Katrin Eckermann (34) aus Sassenberg auf dem Hannoveraner Wallach Iron Dames Cydello von Cascadello als Vierte und war damit von den deutschen Startern die Beste. Mit ihrer Zeit war sie im Feld der sechs Stechkonkurrenten die Schnellste, hatte jedoch einen Abwurf. Gilles Thomas, der damit gleichzeitig zum dritten Mal nach 2022 in Miami und 2024 in Shanghai in einem Grand Prix der Tour triumphierte, baute die Führung in der Gesamtwertung weiter aus auf nunmehr 160 Punkte, dahinter liegen der Franzose Simon Delestre (118,2), Lynch (112,2) und der Brite Scott Brash (101), der bereits in dieser Saison schon zweimal eine solche Prüfung gewann. Von den Deutschen ist Katrin Eckermann mit 90 Zählern als Achte ebenfalls am besten positioniert. Großer Preis von Paris Gesamtwertung