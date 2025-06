Aachen. Beim Internationalen Offiziellen Reit- und Fahrturnier (CHIO) von Deutschland in Aachen ab dem kommenden Freitag (27. Juni) gehen in Springen, Dressur, Vielseitigkeit, Fahren und Voltigieren folgende Teams an den Start: Für den Nationenpreis Springen hat Bundestrainer Otto Becker folgende Paare benannt: Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen) mit Elysium, Sophie Hinners (Pfungstadt) mit Iron Dames Combella, Christian Kukuk (Riesenbeck) mit Cepano Baloubet und Jana Wargers (Emsdetten) mit Dorette. Reservepaar ist Marcus Ehning (Borken) mit Priam du Roset. Der Nationenpreis Dressur besteht aus zwei Wertungsprüfungen und zwar dem Grand Prix am Donnerstag und dem Grand Prix Special am Samstagmorgen. Hier gehen für das deutsche Team Katharina Hemmer (Erwitte) mit Denoix PCH, Sönke Rotenberger (Bad Homburg) mit Fendi, Frederic Wandres (Hagen a.T.W.) mit Bluetooth OLD und Isabell Werth mit Wendy de Fontaine an den Start. Auch für die Disziplin Vielseitigkeit hat der Vielseitigkeitsausschuss des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) die Nominierungen für das CHIO Aachen 2025 bekanntgegeben. Für das Nationenpreisteam (CCIO4*-S) sind Calvin Böckmann (Warendorf) mit Altaire de la Cence, Libussa Lübbecke (Schriesheim) mit Caramia, Jerome Robine (Warendorf) mit Black Ice und Anna Siemer (Salzhausen) mit FRH Butt´s Avondale benannt. Reservepaar ist Nico Aldinger (Lübberstedt) mit Timmo.



Weiter werden in der Aachener Soers in der Vielseitigkeit folgende Paare im CCI4* vertreten sein (alphabetische Reihenfolge): Antonia Baumgart (Warendorf) mit Ris de Talm, Emma Brüssau (Schriesheim) mit Dark Desire GS, Pauline Knorr (Döhle) mit Aevolet MAF und Nina Schultes (Neuhütten) mit Grand Prix IWEST. Auch die Vierspänner tragen in Aachen einen Nationenpreis aus. In dieser Disziplin besteht ein Team allerdings immer nur aus drei Fahrern bzw. im deutschen Team aus zwei Fahrern und einer Fahrerin: Das sind Anna Sandmann (Lähden), Georg von Stein (Modautal) und Michael Brauchle (Aalen). Als Einzelstarterin nimmt Anna Mareike Meier (Negernbötel) teil. Die Vierspänner starten am Donnerstag, 3. Juli, mit der Dressur, Samstag geht es zur Geländeprüfung in die Aachener Soers, nachdem die Vielseitigkeitsreiter ihre Prüfung dort beendet haben, und am Sonntag entscheidet sich dann im Kegelfahren, wer den Nationenpreis 2025 gewinnt. Die Voltigierer machen in Aachen den Auftakt, sie tragen ihre Wettbewerbe vom 27. bis 29. Juni aus. Die Besetzung der beiden Nationenpreisteams – bestehend jeweils aus einer Gruppe und zwei Einzelvoltigierern – wird am Samstag nach den Einzelwettbewerben bekannt gegeben. Folgende Voltigierer gehen beim CVIO4* an den Start: Einzelvoltigieren Damen: Ronja Kähler mit Busta Rhymes Mk und Longenführerin Josephine Kahler, Alice Layher mit Candy und Daniel Zembrot, Kathrin Meyer mit Capitain Claus OLD und Gesa Bührig, Alina Roß mit Baron R und Volker Roß, Annemie Szemes mit Rubinio und Nina Vorberg Einzelvoltigieren Herren: Thomas Brüsewitz mit William II Z und Maik Husmann, Jannik Heiland mit San Djamiro und Barbara Rosiny, Leon Hüsgen mit Diamond Sky und Stefanie Eggink, Bela Lehnen mit Formel 1 D.C. und Alexandra Knauf. Gruppen:Team Norka Automation des VV Köln-Dünnwald I mit Ecuador und Alexandra Knauf, RFZV St. Hubertus Herne mit Balou und Stefan Lotzmann Außerdem gehen in Aachen folgende Pas de Deux an den Start: Jella Hamann / Arne Heers mit Dimitri Rocks und Andrea Boe, Diana Harwardt / Peter Künne mit Crashkurs und Andrea Harwardt sowie Philine Lindhorst / Cjell Richert mit Chagall und Andrea Lindhorst.