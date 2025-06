Aachen. Das kommende insgesamt 113. Internationale Offizielle Reit- und Fahrturnier (CHIO) von Deutschland in Aachen seit 1929 wird in der ARD oder ZDF zu folgenden Zeiten übertragen: Dienstag, 1. Juli 2025 20:15 – 21:45 Uhr WDR LIVE: Eröffnungsfeier presented by INNSiDE Hotels Mittwoch, 2. Juli 2025 20:15 – 21:45 Uhr WDR LIVE: Springreiten „Turkish Airlines-Preis von Europa“ Donnerstag, 3. Juli 2025 20:15 – 22:40 Uhr WDR LIVE: Springreiten „Mercedes-Benz Nationenpreis“ Freitag, 4. Juli 2025 14:15 – 17:00 Uhr WDR LIVE: Springreiten „RWE Preis von Nordrhein-Westfalen“ und „Feinkost Käfer-Preis“ Samstag, 5. Juli 2025 11:00 – 13:00 Uhr WDR LIVE: Vielseitigkeit „UBS-Cup“ 14:45 – 15:00 Uhr ARD: Zusammenfassung Dressur Grand Prix Spécial „MEGGLE-Preis“ 15:15 – 17:30 Uhr WDR LIVE: Springreiten „Allianz-Preis“



Außerdem: Zusammenfassung Dressur Grand Prix Spécial „MEGGLE-Preis“ und Zusammenfassung „Preis der schwartz Gruppe“, Marathonprüfung für Vierspänner Sonntag, 6. Juli 2025 10:30 – 12:45 Uhr WDR LIVE: Dressur Grand Prix Kür „Lindt-Preis“ 13:00 – 15:15 Uhr WDR LIVE: Springreiten 1. Umlauf „Rolex Grand Prix“. Außerdem: Zusammenfassung „MERKUR SPIELBANKEN-Cup“ 15:45 – 17:00 Uhr ZDF LIVE: Springreiten 2. Umlauf und Stechen „Rolex Grand Prix“ 19.30 – 20:00 Uhr WDR: Abschied der Nationen