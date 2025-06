Warendorf. Bundestrainer Otto Becker hat das deutsche Aufgebot für die Springreiter-Europameisterschaft 2025 im spanischen La Coruña, bekanntgegeben. Das Championat findet vom 16. bis 20. Juli 2025 im Casas Novas Equestrian Center im Nordwesten Spaniens statt. Die deutschen Team-Starter in alphabetischer Reihenfolge: Marcus Ehning (Borken) mit Coolio

Sophie Hinners (Pfungstadt) mit Iron Dames My Prins

Christian Kukuk (Riesenbeck) mit Just be Gentle

Richard Vogel (Pfungstadt) mit United Touch S Als Einzelreiter startet: Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen) mit Elysium Das deutsche Team für das Championat an der Atlantikküste besteht aus einer Mischung von erfahreneren und jüngeren Reitern. Für Hans-Dieter Dreher und Sophie Hinners ist es jeweils das erste Championat im Seniorenlager. Richard Vogel durfte Deutschland im vergangenen Jahr bereits bei den Olympischen Spielen in Paris vertreten. Dort wurde Christian Kukuk mit Checker Einzel-Olympiasieger. Marcus Ehning ist der Reiter im Team mit der meisten Championatserfahrung. Seit 2009 ist Otto Becker Bundestrainer der deutschen Springreiter. Zuletzt begleitete er die deutschen Springreiter nach Paris zu den Olympischen Spielen und 2023 zu den Europameisterschaften nach Mailand in Italien. Dort belegte das deutsche Team den vierten Platz und Philipp Weishaupt holte die Silbermedaille in der Einzelwertung. Erster Europameister in der Geschichte war 1957 Hans Günter Winkler (Warendorf) auf Sonnenglanz, den erstmals 1975 in München ausgetragenen Mannschafts-Titel gewann die deutsche Equipe in der Besetzung Alwin Schockemöhle auf Warwick-Rex, Hartwig Steenken auf Erle, Sönke Sönksen auf Kwept und Hendrik Snoek mit Rasputin. Die letzten Europameisterschaften fanden vor zwei Jahren in Mialand statt und hatten die Schweden als Teamgewinner und Steve Guerdat (Schweiz) als Einzelsieger im Sattel von Dynamix de Belheme.