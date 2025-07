Aachen. Der "Preis von Europa" als erster Höhepunkt der Spring-Konkurrenzen des 113. Internationalen Offiziellen Reit- und Fahrturniers (CHIO) von Deutschland in Aachen ging an den US-Amerikaner Kent Farrington. Der Weltranglisten-Erste siegte nach Stechen in der wegen Unwetters unterbrochenen Konkurrenz auf Myla vor dem für Isreal reitenden Kolumbianer Daniel Bluman auf Corbie und Olympiasieger Ben Maher (Großbritannien) auf Dallas Vegas Batilly. Bester Deutscher war als Vierter Richard Vogel (Pfungstadt) mit Cloudio. Preis von Europa Dressur, Grand Prix der Internationalen Tour Dressur, St.Georg-Prüfung