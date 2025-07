Aachen. Das deutsche Dressur-Trio Isabell Werth auf Wendy, Katharina Hemmer auf Denoix und Frederic Wandres auf Bluetooth OLD gewann wie erwartet beim CHIO von Deutschland in Aachen den Preis der Nationen, doch die eigentliche Überraschung der Dressurtage in der Soers noch vor der Kür ist der 37 Jahre alte Belgier Justin Verboomen mit dem Rapphengst Zonic Plus, er war im Grand Prix Zweiter und im ebenfalls zur Team-Wertung zählenden Grand Prix Special gar Erster vor Werth mit Wendy. Deutschland konnte nur mit drei Reitern antreten, da der ebenfalls für die Equipe nominierte Sönke Rothenberger wegen Ausfalls seines Pferdes Fendi nicht starten konnte. Dressur, Preis der Nationen Grand Prix Special