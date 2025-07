Das Foto zeigt Veronica Pawluk, die Siegerin im Preis der Liselott und Klaus Rheinberger Stiftung, gemeinsam mit ihrer Stute Fallete OLD (Foto: CHIO Aachen/ Franziska Sack) Aachen. Großer Erfolg für Reitmeister Jean Bemelmans: Seine Schülerin wurde Zweite und Erste bei den Junioren beim CHIO in Aachen. Veränderte Aufstellung bei der Schleifenvergabe der Dressur-Junioren in Aachen im Rahmen des CHIO von Deutschland. In der FEI-Einzelaufgabe um den Preis der Liselott und Klaus Rheinberger Stiftung hatte die Siegerin Clara Paschertz geheißen, und Veronica Pawluk war Zweite geworden, die Kür endete genau umgekehrt. Die Filmmusik Free Willy bot die passende Untermalung der Kür von Veronica Pawluk und ihrer Oldenburger Stute Fallete OLD, die seit rund einem Jahr ein Team sind. Die 17-Jährige startet zwar unter polnischer Flagge, lebt aber in Düsseldorf und wird von Reitmeister Jean Bemelmans in Krefeld trainiert, wie auch ihre Schwester, die in den kommenden Tagen bei der Europameisterschaft der Nachwuchs-Dressurreiter in Kronberg startet. Bei ihrem ersten Start in Aachen hatte Veronica Pawluk nicht ganz so große Nervosität, jedenfalls litt die Form nicht darunter. „Es hat mir großen Spaß gemacht, diese Kür zu reiten. Das Gefühl hier im Stadion war unbeschreiblich, und ich wollte es einfach genießen“, berichtete sie später. Nicht nur sie hat es genossen, sondern auch die Richter. Als vorletztes Starterpaar verdrängten Pawluk und Fallete die bis dahin führende Kombination mit 75,795 Prozent von der Spitze. Das war der Sieg. Das Paar, das bis dato an der Spitze gelegen hatte, waren die Sieger der FEI-Einzelaufgabe, Clara Paschertz und For Gold OLD, auch ein Pferd aus Oldenburger Zucht. Sie hatten 74,425 Prozent erhalten. Rang drei ging nach Dänemark, an Clara Cordes Arnkjaer auf ihrer dänischen Warmblutstute Brianna (73,690).