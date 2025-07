Aachen. Der deutsche CHIO in Aachen war auch immer schon Schauplatz von Dramen, Glückgefühlen, bitteren Niederlagen, aber in der Soers ereignete sich auch oft etwas Wundersames. Wie einst vor Jahren der Stern des unvergessenen Hengstes Totilas aufging unter seinem Reiter Edward Gal, so strahlt möglicherweise nun ein neuer Komet am Dressurhimmel: Zonic Plus, Hannoveraner Hengst von Glock`s Zonic, Rappe und gerade neun Jahre alt. Mit dem bisher nicht sehr bekannten Belgier Justin Verboomen (37) im Sattel setzte er sich im Dressurstadion durch gleich zweimal gegen die große Isabell Werth auf ihrem Olympiapferd Wendy, im Grand Prix Special und nun auch in der Kür. "Und dabei hatte ich bisher nur immer davon geträumt, einmal meine Leistungen im Training auch im Wettkampf zeigen zu können", so der bescheidene neue Champion der Dressur von Aachen. Dressur, Grand Prix Kür Wertung "Dressur Champion des CHIO"