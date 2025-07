Auf dem Podium bei der Vorstellung des Final-Turniers "Tiemeyer x Hetzel Young Horse Masters" (v.l.n.r.): Moderator Carsten Sostmeier, Philipp Rothenhöfer (Markenbotschafter Tiemeyer Automobile), Uwe Schmitz (Inhaber Hotel The Wellem), Holger Hetzel sowie die Geschwister Laura und Enno Klaphake.

(Foto: Thomas Hartwig)

Düsseldorf. Das Finale des höchstdotierten Internationalen Turniers für junge Springpferde findet in der kommenden Woche auf der Anlage des früheren Nationen-Preis-Reiters Holger Hetzel in Goch am Niederrhein statt. Eine Woche vor Beginn wurden Einzelheiten und Neuerungen in Düsseldorf vorgestellt.

Das Luxus-Hotel The Wellem von Reitsport-Enthusiast Uwe Schmitz in der Düsseldorfer Altstadt war am Dienstagabend Schauplatz eines Empfangs, bei dem Springreiter Holger Hetzel (Goch) und seine Partner die Innovationen im Rahmen der vierten Auflage der “Tiemeyer x Hetzel Young Horse Masters”, des höchstdotierten Turniers für junge Spitzenspringpferde in Europa, vorstellten. Rund 100 Reiter aus etlichen Nationen mit fast 300 Pferden werden bei der Veranstaltung (24. bis 27. Juli) im Reitsportzentrum von Holger Hetzel (65) in Goch an den Start gehen - bei freiem Eintritt für Besucher an allen Tagen.

Die für Reiter wie Pferdebesitzer wohl wichtigsten Neuerungen: Das Preisgeld im Finale der sieben- und achtjährigen Pferde wurde auf 100.000 Euro aufgestockt. Die Finalisten bei den Sechsjährigen können sich über ein Preisgeld von 50.000 Euro freuen, und für die Finalteilnehmer bei den Fünfjährigen werden 25.000 Euro ausgeschüttet. Um den Reitern der jungen Pferde eine zusätzliche Startmöglichkeit zu geben, findet neben dem bestehenden Programm eine Tour auf S-Niveau für ältere Pferde statt. Zugleich werden die Tiemeyer x Hetzel Young Horse Masters Partner eines bahnbrechenden neuen Kooperationsprojektes.

Denn für die erfolgreichsten Springpferde der Tiemeyer x Hetzel Young Horse Masters sowie der Al Shira’aa Bundeschampionate vom 2. bis 7. September im westfälischen Warendorf gibt es eine neue und höchst lukrative Sonderwertung. Die innovative Zusammenarbeit der beiden Top-Veranstaltungen ermöglicht in diesem Jahr erstmals unter dem Titel „Youngster of the Year“ eine höchst lukrative Sonderwertung für fünf- bis siebenjährige Springpferde aus deutscher Zucht. Das Pferd mit der höchsten Gesamtpunktzahl aus beiden Finalprüfungen erhält den Titel „Youngster of the Year“ seiner Altersklasse. Bei gleicher Punktzahl entscheidet das Ergebnis bei den Al Shira’aa Bundeschampionaten. Die Besitzer der erfolgreichsten Pferde erhalten Geldprämien in Höhe von jeweils 2.500 Euro für den besten Fünfjährigen, 5.000 Euro für den besten Sechsjährigen und 7.500 Euro für das beste siebenjährige Pferd. Die Ehrung der Titelträger erfolgt im Rahmen der Al Shira´aa Bundeschampionate in Warendorf. Hierzu meinte Holger Hetzel: „Wir haben die Tiemeyer x Hetzel Young Horse Masters nie als Konkurrenz zu den Al Shira´aa Bundeschampionaten in Warendorf gesehen. Durch die neue Sonderwertung werden die Pferde belohnt und in den Mittelpunkt des Interesses gerückt, die kontinuierliche Leistung zeigen. Genau das ist ja das Ziel einer fachlich korrekten Ausbildung des jungen Pferdes.“

Die Tiemeyer x Hetzel Young Horse Masters bieten den Besuchern allerdings auch noch ein höchst attraktives Rahmenprogramm. So etwa mit der Flanders Foal Auction, bei der 30 hoch interessante Fohlen mit internationalen Spitzenabstammungen versteigert werden. Nach der Präsentation der Fohlen am Samstag ab 16.00 Uhr, beginnt die Versteigerung um 20.00 Uhr. Neu im Rahmenprogramm aufgenommen ist der „Arena Cup“ des Polo Park Heisterfeldshof. Hier spielen auf dem großen Sand-Springplatz des Reitsportzentrums drei internationale Polo-Teams. Die Matches finden am Freitag, Samstag und Sonntag statt. Ebenfalls organisiert wird am gleichen Wochenende die deutsche Meisterschaft der Amateur-Springreiter, „die ja hauptsächlich unseren Sport mittragen“, so Hetzel.

Beim Empfang im „The Wellem“ waren auch Laura Klaphake (31) und ihr Bruder Enno (25) anwesend, die beide eine besondere Beziehung zu Holger Hetzel haben. Laura Klaphake, 2018 mit der deutschen Equipe Weltmeisterschafts-Dritte im US-amerikanischen Tryon, belegte im vergangenen Jahr beim letzten Finale in Goch mit ihren Pferden jeweils Platz drei in der Altersklasse der sieben- und achtjährigen Pferde. Ihr Bruder Enno siegte im vergangenen Jahr beim Finale des von Holger Hetzel geförderten U25 Deutschland-Pokals für die besten deutschen Nachwuchsspringreiter beim CHIO in Aachen.

Gute Nachrichten konnte auch Uwe Schmitz bei dem Empfang verkünden. Der von ihm im vergangenen Jahr ins Leben gerufene Sonderpreis für die Pferdepfleger bei den Tiemeyer x Hetzel Young Horse Masters findet in diesem Jahr eine Fortsetzung. „Pferdesport ist eigentlich ein Teamsport, bei dem viele Menschen zum Gelingen beitragen. Gerade die Pferdepfleger sind für mich eine der wichtigsten Gruppen in diesem Sport, stehen aber viel zu selten im Fokus der Öffentlichkeit. Mit dem Sonderehrenpreis für die Pfleger möchte ich die große Bedeutung dieser Menschen für das Wohl der Pferde wie den Erfolg der Reiter unterstreichen“, so Uwe Schmitz.

Weitere Informationen unter: www.holger-hetzel.de oder E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.