A Coruna. Nach dem ersten von drei Durchgängen führt um die Team-Europameisterschaft in der 250.000 Einwohnerstadt A Coruna Großbritannien hauchdünn vor Deutschland. Belgien als Dritter ist ebenfalls nur einen Wimpernschlag entfernt. Titelverteidigher Schweden ohne seinen Star Henrik von Eckermann liegt auf dem 14. Rang unter 18 Mannschaften. Die deutsche Equipe von Bundestrainer Otto Becker bilden Marcus Ehning auf Coolio, Sophie Hinners auf Iron Dames My Prins, Christian Kukuk auf Just Be Gentle und Richard Vogel auf United Touch. Teamwertung nach dem Zeitspringen Zeitspringen, 1. Konkurrenz Einzel und Team Zeitspringen