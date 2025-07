Laurens Houben auf Clarella - erster Sieger zu Beginn des Final-Masters für junge Springpferde in Goch (Foto: Leonie Minten) Goch. Auf der Reitanlage von Holger Hetzel in Goch am Niederrhein begann das Finale der „Tiemeyer & Hetzel Young Horse Masters“ für junge Springpferde mit einem belgischen Doppelerfolg. Sie sind noch jung, aber haben das Gelände der Holger Hetzel Stables “in Beschlag genommen” - für die jungen Springpferde hat das Tiemeyer x Hetzel Young Horse Masters begonnen und das mit einer einladenden Springprüfung Kl. L für fünf Jahre junge Pferde. Einladend ist wörtlich zu verstehen: Die Prüfung wird im Clear-Round-Modus gewertet, soll heißen, es gibt gar keine Noten und wer ohne Fehler den Parcours bewältigt hat, rangiert auf Platz eins. Ein rundherum erfreulicher Auftakt für Reiter und Pferde, um gelassen in ein viertägiges Turnierwochenende zu starten. Immerhin 37 von 46 teilnehmenden Paaren blieben ganz ohne Fehl und Tadel. Freundlich, passend, altersangemessen - so will Holger Hetzel das Young Horse Masters haben. Belohnt wurde die durchdachte Strategie nicht nur durch die guten Teilnehmerzahlen, sondern auch mit einem Erfolg aus dem eigenen Stall. Laurens Houben, 29 Jahre junger Belgier und im Hetzelschen Team eine feste Größe, pilotierte die westfälische Schimmelstute Clarella von Clarimo bei diesem “homerun” fehlerlos durch die Auftaktprüfung für die fünfjährigen Pferde. Das wird auch bei Züchter und Besitzer Dirk Baudach/ Gut Altenhain für Zufriedenheit sorgen. Und noch ein Houbens-Erfolg Und während die Jüngsten im Springpferdelot des Masters heute schon ihren “Job” erledigt haben, ging es für die älteren Pferde bereits ins erste S*-Springen und auch das gewann der Belgier Laurens Houben mit einer Schimmelstute: Hot Stuff EP heißt die neun Jahre alte Tochter des Hickstead White, die in flotten 57,17 Sekunden und fehlerfrei durch das erste schwere Springen beim galoppierte und sprang. Die Schwedin Lina Renström belegte mit Jobelina W Platz zwei und bestes deutsches Paar waren Elisabeth Meyer (Hüttental) und Calvin FP Z auf Platz drei. Höher und weiter? Ab Freitag… Dem Auftakt mit insgesamt drei Prüfungen folgen am Freitag die Wettbewerbe für alle drei Altersklassen und für die Reitergeneration U22. Auch an den zweibeinigen Nachwuchs ist beim Young Horse Masters gedacht worden. Übrigens - nach dem Erstbesuch beim Spring Masters im April gibt es auch diesmal wieder eine spannende Polo-Einlage in Goch. Am Samstagabend sorgt die Flanders Foal Auction für erstklassige Aussichten und spannende Bieterduelle.